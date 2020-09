ISCTE Executive Education abre inscrições para Mestrado em Gestão Aplicada

O primeiro Mestrado em Portugal com a duração de um ano.

O ISCTE Executive Education inicia esta semana as inscrições para o Mestrado em Gestão Aplicada, o primeiro em Portugal com a duração de um ano. Este modelo de 60 ECTS (European Credit Transfer System) é já adotado por diversas escolas europeias e, é agora aplicado pela primeira vez em Portugal com este Mestrado.

O Mestrado em Gestão Aplicada é dirigido a pessoas com cinco anos de experiência no mercado de trabalho e Licenciatura.e..

Esta nova oferta formativa lançada pelo ISCTE Executive Education vai capacitar profissionais de gestão com características multifacetadas, permitindo-lhes agregar experiência profissional passada e desenvolver conhecimento baseado na prática com aplicação no mundo real.

Através de uma estrutura de 60 créditos o Mestrado em Gestão Aplicada vai abranger as várias dimensões da gestão, cobrir os conhecimentos fundamentais para estruturar uma carreira de gestão e permitir um major numa das áreas temáticas seleccionadas. Adicionalmente, os alunos terão também de desenvolver uma dissertação/trabalho de projeto orientada à resolução prática de um problema real de empresa.

O Mestrado em Gestão Aplicada decorrerá em regime pós-laboral de Janeiro a Dezembro de 2021. Serão abertas quatro turmas, num máximo de 140 alunos, sendo que existirá a possibilidade de escolher turma em inglês ou português.