A portante no seu desenvolvimento com a criação de uma plataforma própria em Yiwü, uma cidade com cerca de 1,2milhões de habitantes da província de Zhejiang, na região leste da China. A cidade é famosa por ter um grande mercado.

Pedro Carvalho explica que estão especializados em "acções promocionais com meios de comunicação social, ‘gifts’ para o grande consumo e B2B, que se têm traduzido em verdadeiros sucessos comerciais para os nossos parceiros".





Na lista de clientes da Bestoriente constam empresas como as empresas de grande consumo, os clubes de futebol e os principais grupos de imprensa escrita, entre os quais se encontram nomes bem conhecidos dos portugueses como o Grupo Cofina (Jornal Record, Correio da Manhã, Sábado, CMTV), o Grupo Global Media (Jornal de Notícias), Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal, Futebol Clube do Porto, Licor Beirão, Nestlé, Cachaça 51, Corona, Companhia de Pescas do Algarve, entre outros.





Gestão da qualidade de produção





Para o CEO da Bestoriente, o grande factor que os diferencia no mercado é o facto de terem uma estrutura na China, com uma equipa especializada, que no local de origem controla todas as produções que fazem. Graças a esta capacidade" garantimos aos clientes e parceiros uma maior segurança na aquisição de produtos made in China e com uma melhor relação qualidade-preço".





O acompanhamento da qualidade na China é feito por uma equipa da Bestoriente que se encontra no país e que visita regularmente as fábricas. O próprio Pedro Carvalho desloca-se regularmente para fazer esse controlo no local.





Para empresas interessadas em recorrer aos serviços da Bestoriente, o gestor explica que o tempo de produção depende muito do artigo a ser produzido e das quantidades envolvidas, mas alerta para o facto de os tempos de trânsito se situarem na ordem dos 35 a 40 dias se optar pela via marítima e cerca de três a cinco dias se recorrer à via aérea.





Toda a logística é subcontratada a empresas transitárias especializadas em "shipping" da China, que funcionam como "hub" logístico entre a estrutura de produção no país e a estrutura existente em Portugal. "Esta situação possibilita o cumprimento dos pressupostos e ‘timings’ envolvidos assim como condições de armazenamento e acondicionamento das mercadorias", explica Pedro Carvalho.





Para fazer o acompanhamento das encomendas, o cliente recebe um cronograma detalhado de produção e transporte e a empresa informa do estado de cada caso.





Aproveitar a fábrica do mundo





Os 20 anos de experiência no mercado asiático e a colaboração com diversas empresas portuguesas outorgam a Pedro Carvalho uma voz qualificada para catalogar a produção em países como a China. No seu entender, "cada vez mais decisores nacionais têm a noção de que o produto made in China tema qualidade para a qual estão dispostos a pagar".





O executivo prossegue referindo que a China, sendo considerada a fábrica do mundo, "produz tanto produto mau, quando o foco do cliente é apenas o preço, como produto de qualidade, quando essa é o que mais interessa ao cliente".





Um dos grandes desafios que se colocam à empresa é a capacidade de desenvolver produtos e acções promocionais de raiz que impliquem peças únicas e exclusivas.





Um dos exemplos dados por Pedro Carvalho é o peluche do Jubas, mascote do Sporting Clube de Portugal.





Especialização em "merchandising" desportivo





Apesar de actuar nas áreas de Business to Business (B2B) e marketing promocional, a empresa tem vindo a especializar-se em "merchandising" desportivo, cimentando a sua relação comos vários clubes de futebol nacionais e alguns internacionais. Outra área que ganhou terreno nos últimos anos foi o reforço da sua presença no desenvolvimento de acções promocionais licenciadas para os meios editoriais.





O reconhecimento por parte dos clubes da experiência e "know-how" para desenvolver e produzir no Oriente possibilitou a criação de algumas linhas próprias de "merchandising" para as suas lojas. Esta área de negócio representa 26% da facturação da empresa. A confiança dos principais grupos de media para desenvolver, produzir e controlar algumas das suas acções promocionais de circulação e "overprice", assim como das empresas de grande consumo, representa 48% do negócio, enquanto a mais recente área de negócio, a exportação para a china de produtos típicos portugueses, conta com um peso de 15%. Os restantes 11% do negócio são relativos à área de B2B.





A plataforma chinesa foi fundada em 2007 e permitiu trazer para a empresa um grande conhecimento e competências de "sourcing" no Oriente. A Bestoriente está segmentada em quatro áreas de negócio, a saber: marketing promocional, "merchandising" desportivo, B2B e exportação para o Oriente de produtos típicos portugueses.