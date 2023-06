KSB com energia 100% renovável

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A KSB, Bombas e Válvulas, SA já utiliza exclusivamente energia 100% de origens renováveis.

Desde Setembro de 2022 que toda a electricidade consumida na sede da KSB em Albarraque (Sintra) é 100% de origem renovável, tendo no 4º trimestre de 2022 (últimos dados disponíveis) sido 77% eólica e 23% hídrica, ambas formas de produção consideradas ecológicas e amigas do ambiente.

Esta mudança na origem do fornecimento de electricidade resultou de um acordo com um fornecedor de energia (Iberdrola) que garante o fornecimento de electricidade 100% produzida em origens renováveis. Como antes a KSB tinha outro fornecedor, que fornecia energia maioritariamente de origem fóssil, esta mudança significa uma redução extremamente significativa e uma contribuição muito relevante de cerca de 10 toneladas na emissão anual de CO2.

Esta mudança de fornecedor implicou também um aumento de 67% num tão importante custo como de electricidade, aumento esse que a empresa decidiu aceitar como parte do seu esforço de participação na sustentabilidade do nosso planeta.

De acordo com João Leite, director geral da KSB há 34 anos, "este investimento em energia 100% renovável, não só é mais uma forma directa de ajudarmos o nosso planeta, mas também é uma forma indirecta de o fazermos, ao sermos mais uma empresa a pressionar os fornecedores de electricidade a darem prioridade e procurarem mais energias de origens renováveis !"

Ambiente também é prioridade para grupo

Também ao nível do Grupo a KSB tem uma visão global da sua responsabilidade ambiental: não só na protecção do ambiente durante o fabrico dos seus produtos, mas também na minimização da pegada ecológica produzida pelos seus produtos e serviços, durante toda a sua vida útil.

Para minimizar o impacto ambiental da sua produção, a KSB garante que os seus processos produtivos minimizam o consumo de energia e materiais, através da aquisição das máquinas mais eficientes, da constante análise da redução do desperdício e da contínua melhoria dos seus processos.

Além disso, sempre que a KSB desenvolve um novo produto, considera e dá máxima prioridade à sua eficiência energética, à durabilidade da sua vida útil e à possibilidade de reciclar os produtos após a sua vida útil.

Por outro lado, todas as fábricas da KSB no mundo inteiro (mais de 30) são certificadas com a norma ambiental ISO 14001, a qual se foca na implementação proactiva de medidas de protecção ambiental.

João Leite acrescenta que "em 2022, 50% do consumo energético global da KSB recorria a fontes renováveis, valor este em constante aumento. Através das diversas medidas, em 2022 a KSB conseguiu reduzir as suas emissões de CO2 em 21% (17 mil ton CO2), face a 2018, tendo como objectivo uma redução de 30% até 2025."

Qualidade Alemã e fabrico em Portugal

A KSB é um fabricante de bombas centrífugas e válvulas, com sede na Alemanha e filiais próprias em mais de 100 países, incluindo a KSB, Bombas e Válvulas, SA, (que celebrou 50 anos em 2022 !) com sede em Sintra e delegação no Porto.

A KSB foi fundada em 1871 (pelos senhores Klein, Shazlin e Becker, cujos descendentes ainda gerem esta empresa familiar), tendo celebrado 150 anos em 2021. É um dos fabricantes de bombas e válvulas mais antigo do mundo, o que lhe dá uma enorme experiência acumulada e uma estabilidade e longevidade que deixam os seus clientes absolutamente descansados.

Apesar de não ter nenhuma fábrica própria em Portugal, o Grupo KSB compra cerca de 4 milhões de Euros por ano a empresas Portuguesas, fabricantes de componentes para os seus equipamentos, como a Duritcast (Águeda) e Arsopi (Vale de Cambra), as quais empregam um total de cerca de 500 colaboradores.

Presente nas maiores indústrias e centro de decisão em Portugal

Os produtos da KSB estão presentes em praticamente todas as grandes indústrias do nosso país (EDP, Galp, Sonae, Autoeuropa, Repsol, etc.), em diversas empresas de abastecimento de água e tratamento de esgotos (Grupo Águas de Portugal, Municípios) e em muitos edifícios de referência (hospitais, centros comerciais, hotéis).

João Leite informa ainda que "a KSB é o único fabricante de bombas centrífugas de nível internacional com assistência técnica própria e com centro de decisão em Portugal, o que lhe permite responder aos clientes com maior rapidez e flexibilidade, adaptando-se rapidamente às necessidades dos seus clientes e do mercado."