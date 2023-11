21 Vinhos da Adega de Pegões premiados em Hong Kong e Canadá

A Adega de Pegões ganhou o prémio do Melhor Vinho Português na China (Hong Kong) no concurso "Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition", um dos mais importantes concursos de vinhos da Ásia, tendo conquistado também uma Grande Medalha de Ouro no concurso "Sélection Mondiales des Vins",o mais importante concurso de vinhos do Canadá.

De entre os vinhos distinguidos na China com 2 Medalhas de Ouro, 3 Medalhas de Prata e 7 de Bronze, destaca-se o Alto Pina Vinhas Velhas Tinto de 2019, que para além da medalha de Ouro foi também o "Melhor vinho de Portugal".





Foi ainda atribuída uma Medalha de Ouro ao vinho Adega de Pegões Touriga Nacional.





Já no Canadá, na competição mundial "Sélections Mondiales des Vins", a Adega de Pegões ganhou 1 Grande Medalha de Ouro com o vinho Vale da Judia Branco, 6 Medalhas de Ouro e 2 Medalhas de Prata.





Destacamos entre os mais premiados em ambos os concursos as marcas: Sobreiro de Pegões Premium, Rovisco Pais Premium, Fontanário de Pegões Vinhas, Adega de Pegões Touriga Nacional e Adega de Pegões Syrah, Encostas da Arrábida Reserva, Adega de Pegões Colheita Selecionada, entre outras.





O ano de 2023 tem vindo a ser um dos melhores anos para a Adega de Pegões com inúmeros prémios conquistados a nível internacional o que em muito contribui para a consolidação das nossas marcas no mundo.