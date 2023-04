5ª Edição dos Prémios Heróis PME regista aumento de candidaturas em 15%

Categoria de Sustentabilidade conta com a maior adesão das últimas edições com crescimento significativo de 40%





Os Prémios Heróis PME, uma iniciativa da Yunit Consulting, que pretende premiar o sentido de coragem, persistência e resiliência das PME, conta já com cinco edições e este ano evidencia um aumento considerável de 15% no número de inscrições.





As categorias Geral Heróis PME, Factor S (Sustentabilidade), Transformação Digital, assim como a criação de duas novas categorias, Internacionalização e Startup Revelação, permitiram uma nova abordagem e adesão por parte das pequenas e médias empresas portuguesas, que encontram nesta distinção a oportunidade de visibilidade e reconhecimento dos seus negócios.





A categoria Factor S (Sustentabilidade) distinguiu-se entre as restantes, com um crescimento significativo de 40%, demonstrando que as PME portuguesas estão a acompanhar as novas necessidades do ecossistema empresarial, de forma a responderem à crescente procura dos consumidores por produtos e serviços sustentáveis e a necessidade de reduzir custos e melhorar a eficiência operacional.





De facto, segundo o Barómetro Heróis PME 2022, 69,6% das empresas considera que a sustentabilidade se tornou num tópico mais importante para a sua organização, fruto das transformações trazidas pela pandemia, sendo cada vez mais aceite como uma proposta de criação de valor para as empresas que a incorporam na sua estratégia.





Neste sentido, Porto (29%), Lisboa (21%), Braga (14%) e Leiria (14%) lideram nas regiões com maior número de inscrições na categoria de sustentabilidade. No que diz respeito aos setores de atividade com maior representatividade nesta categoria, estes incluem a Indústria, com 29%, TIC e Comércio, ambos com 21%, confirmando a tendência internacional em relação aos setores mais conscientes face ao seu impacte ambiental.





Em termos gerais, a 5ª Edição apresentou maior diversidade relativamente à origem geográfica das candidaturas em comparação com a edição anterior, com Lisboa (25%), Porto (18%), Braga (17%), Aveiro (8%) e Leiria (8%) a apresentarem o maior número de inscrições.





Em relação aos setores de atividade mais predominantes, as TIC lideram com 23%, seguidas da Indústria (18%), Comércio (12%) e Serviços para Empresas (10%).





Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting, afirma: "O aumento significativo no número de inscrições na edição deste ano dos Prémios Heróis PME reflete a importância crescente que as pequenas e médias empresas portuguesas dão ao reconhecimento da sua coragem, persistência e resiliência, especialmente na categoria de Sustentabilidade, que se destacou com um crescimento de 40%. Estamos muito satisfeitos por ver e premiar as PME portuguesas, que estão cada vez mais conscientes da necessidade de adotar práticas sustentáveis e de contribuir para um mundo mais verde, através da sua escalabilidade e potencial de inovação".





À semelhança dos anos anteriores, serão selecionadas as 5 histórias que tenham a maior pontuação, na categoria Geral Heróis PME. Nas categorias Factor S (Sustentabilidade), Transformação Digital, Internacionalização e Startup Revelação serão selecionados 3 projetos finalistas.





O grande vencedor da 5ª edição dos Prémios Heróis PME será conhecido numa gala no dia 27 de junho.





Ao longo das últimas 4 edições, os Prémios Heróis PME receberam mais de 450 candidaturas e permitiram distinguir 44 empresas, que representam um volume de negócios de cerca de 300 milhões de euros e mais de 2.500 colaboradores (dados referentes ao ano 2021). Os setores com maior representatividade são as TIC (25%), Comércio (11%), Agroindústria (11%), Alojamento e Restauração (11%), sendo que, a nível geográfico, o Norte apresenta uma expressão superior (55%), seguido de Lisboa e Setúbal (32%) e Centro (14%).