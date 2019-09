A Ten Brinke Group aposta em Portugal e dá início às obras do seu primeiro projeto

O grupo holandês Ten Brinke iniciou as obras do seu primeiro projeto em Portugal com a cerimónia da colocação da primeira pedra na cidade de Matosinhos (Porto), arrancando assim em grande no país luso.

O ato contou com a presença de Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, representantes do grupo francês B&B e o CEO da Ten Brinke Espanha e Portugal, Jörg Tiggemann.





Durante o ato, Jörg Tiggemann afirmou que "aquele era, de facto, um dia muito especial para a Ten Brinke, que ficaria gravado na memória como um marco importante para a empresa". Com 117 anos de história, "a Ten Brinke começa uma nova etapa de investimentos em Portugal, país no qual aposta firmemente e onde o Grupo espera intensificar a sua presença nos próximos anos".





O hotel estará localizado a 3 minutos do aeroporto do Porto (com 11.939 milhões de passageiros em 2018); a 5 minutos da Exponor, a 10 minutos do porto de Leixões (porto marítimo de logística e mercadorias do norte), a 15 minutos da cidade do Porto e a escassos minutos das praias.









A cidade do Porto entrou em 2018 na lista das 100 cidades mais visitadas do mundo, juntando-se assim a Lisboa como representantes de Portugal no ranking elaborado pela Euromonitor International. Sobre a Ten Brinke Group A Ten Brinke Group, empresa com sede central na Holanda, com 117 anos de história, implementou projetos de grande êxito na Holanda, Alemanha, Espanha, Inglaterra e Grécia, iniciando a sua caminhada em Portugal com o projeto de Matosinhos. A empresa conta com 1000 funcionários e uma faturação anual de mais de 950 milhões de euros, uma filosofia e valores muito sólidos, que lhe permitem crescer com garantias de sucesso.

A Ten Brinke investirá cerca de 10 milhões de euros e gerará 50 a 70 postos de trabalho durante a construção de um hotel de 3 estrelas, com 127 quartos, que será explorado pelo grupo hoteleiro francês B&B.