B&B Hotels abriu a sétima unidade em Portugal; o Porto Expo Aeroporto

O grupo B&B Hotels abriu esta segunda-feira pela primeira vez as portas do novo Hotel Porto Expo Aeroporto promovido pela Ten Brinke em Matosinhos. É a sétima unidade com a marca em Portugal e representou um investimento de 10 milhões de euros.





O hotel é propriedade da Ten Brinke mas será explorado pela B&B Hotels em regime de aluguer durante os próximos 15 anos, que respeita o modelo "asset light" aplicado pela empresa na Península Ibérica.





O grupo Ten Brinke tinha já anunciado, em 2019, o início das obras do novo hotel de três estrelas. Na altura, o grupo holandês com mais de 110 anos de história avançava com um investimento de 10 milhões de euros e com a criação de 50 a 70 postos de trabalho.





Leia Também A Ten Brinke Group aposta em Portugal e dá início às obras do seu primeiro projeto

Localizado na Avenida Mário Brito, em Matosinhos, o novo hotel de três estrelas tem 127 quartos e situa-se a três minutos de carro do aeroporto Francisco Sá Carneiro, a seis da Exponor, a 10 do Porto de Leixões e a 15 do centro histórico da cidade.





Torcato Faria, Country Manager da B&B Hotels em Portugal ressalta "o forte crescimento da B&B Hotels em Portugal com uma resposta muito boa entre os hóspedes, que viajam a lazer e a trabalho, e que procuram alojamento a um preço acessível para todos os bolsos sem comprometer o conforto a qualquer momento", adiantando ainda que "a aceleração da vacinação, pelo menos com a primeira dose, será fundamental para voltar aos números pré-crise no próximo verão".





Leia Também Holandesa de 117 anos investe 10 milhões na abertura de hotel em Matosinhos

Para a CEO do grupo hoteleiro, Lucía Méndez-Bonito, Portugal é "um destino muito atrativo onde os nossos hotéis estão a ter uma grande aceitação e onde temos vindo a anunciar diferentes inaugurações tanto em 2020 como em 2021 (…). Atualmente já estamos em praças importantes como Lisboa, Coimbra e agora Porto, entre outras. Mas temos um grande número de projetos em andamento e continuamos à procura de oportunidades para continuar nosso crescimento sustentado na região com o objetivo de expandir nossa rede. Espanha e Portugal são dois mercados chave para o desenvolvimento do Grupo B&B Hotels na nossa ambição de continuar a ser líder incontestável em hotéis económicos".





Já Jörg Tiggemann, CEO da Ten Brinke Espanha e Portugal acredita que "a inauguração do novo B&B Hotel Porto Expo Aeroporto é um marco muito importante para a empresa, pois é o nosso primeiro projeto em Portugal. Estamos muito satisfeitos com o enorme esforço realizado por toda a nossa equipa técnica, liderada por Francisco J. Pereira, e por termos cumprido os prazos estipulados no meio da pandemia. Agradecemos à B&B Hotels a confiança depositada e estamos convictos de que este é o início de uma grande etapa de colaboração mútua".





Com a abertura do novo espaço, a B&B Hotels passa a dispor de sete unidades hoteleiras ativas em Portugal: uma em Braga, outra em Lisboa e há ainda hotéis em Felgueiras, Setúbal e Montijo que concentram, ao todo, 669 quartos e 12 apartamentos.