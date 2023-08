A Vila Galé investiu 15 milhões de euros no Vila Galé Collection São Miguel, o primeiro hotel do grupo nos Açores.

Nova unidade fica em São Miguel, no centro de Ponta Delgada.





A funcionar desde 1 de junho, trata-se de uma unidade de charme no Campo de São Francisco, em pleno centro de Ponta Delgada. Conta com 92 quartos de diferentes tipologias, dois restaurantes de alta qualidade, com serviço buffet e à carta onde se destaca a gastronomia regional, dois bares, piscina exterior, Satsanga Spa & Wellness com piscina interior e salas para massagens e tratamentos estéticos, e ainda salas para eventos.

Instalado num imóvel histórico, o Vila Galé Collection São Miguel resulta da reabilitação de parte do edifício onde antigamente funcionava o hospital de São Francisco, numa parceria em regime de direito de superfície por 40 anos, renovável, com a Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada.

É uma unidade temática, dedicada à história dos Açores e das comunidades açorianas no mundo e à evolução da aviação.

Este novo hotel gerou 48 postos de trabalho e será oficialmente inaugurado a 16 de setembro deste ano.

"Há muito tempo que queríamos ter a Vila Galé nos Açores, que era a única grande região de turismo em Portugal onde ainda não estávamos. Finalmente, foi possível concretizar esse projeto. Por isso, e tal como já vem sendo nossa imagem de marca, fizemos mais um hotel temático, desta vez homenageando o arquipélago e os açorianos. E pretendemos que atraia não só turistas, mas também que seja aberto e convidativo para a toda a comunidade local de São Miguel", sublinha o presidente da Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida.

"Além disso, esta é mais uma unidade que temos num edifício histórico, que reabilitámos para transformar em hotel e dar-lhe uma nova vida, como já temos vindo a fazer ao longo dos anos noutras unidades, tanto em Portugal como no Brasil", acrescenta.

Nesta unidade, é possível desfrutar de alguns dos mais típicos sabores nacionais todos os dias na iniciativa "Sete pratos da tradição portuguesa". À segunda-feira destaca-se o cozido à portuguesa e à terça-feira há filetes de peixe porco com arroz de tomate. A quarta-feira é dia de iscas com cebola caramelizada, bacon e batata frita e a quinta-feira é dedicada às lulas salteadas com puré de batata-doce. À sexta-feira serve-se alheira de Santa Maria crocante com ovo estrelado e grelos salteados, ao sábado sugerem-se as pataniscas de bacalhau com arroz de feijão e, ao domingo, arroz de polvo. O cardápio diário inclui sempre o Bife à Regional, especialidade de São Miguel. Aos domingos, a partir das 12h00, há ainda um brunch para toda a família.

O Vila Galé Collection São Miguel é um dos quatro hotéis que o grupo abriu este ano em Portugal, num investimento total de 50 milhões de euros. Além desta unidade, destacam-se o Vila Galé Collection Monte do Vilar, um agroturismo vocacionado para adultos, em Beja; o Vila Galé Nep Kids, um hotel onde os adultos só podem entrar se acompanhados por crianças, também em Beja; e o Vila Galé Collection Tomar, no centro da cidade dos Templários.

Atualmente, a Vila Galé soma 41 unidades: 31 em Portugal e dez no Brasil.

PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS DO VILA GALÉ COLLECTION SÃO MIGUEL:

- 92 quartos, com as seguintes tipologias: 27 standards, 16 deluxes, 17 superiores, 8 familiares, 16 suítes júnior, 7 suítes júnior com varanda e 1 suíte master com 66m2 e varanda voltada para o Campo de São Francisco, com capacidade para alojar até 8 pessoas;

- Dois restaurantes: Versátil e Inevitável;

- Dois bares: Soul & Blues e Splash;

- Claustro com piscina exterior e área de solário;

- Satsanga Spa & Wellness com três salas de massagens – uma das quais para casal e com banheira de hidromassagem e outra com Duche Vichy –, piscina interior aquecida com duas cascatas, sauna, banho turco e duches dinâmicos;

- Uma sala de reunião com capacidade para até 160 pessoas em plateia. Esta sala tem a possibilidade de ser dividida em 3 espaços distintos, através de painéis amovíveis;

- Clube Nep com atividades para crianças;

- Acesso gratuito à internet via wi-fi;

- Acessos para pessoas com mobilidade reduzida;

- Estacionamento.