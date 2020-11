Abriu no Porto das maiores megastores automóveis da Península Ibérica

Mais de 10 Milhões de euros é o investimento da Matrizauto na nova megastore do Porto, junto à Via Norte, na Rua Santa Luzia.





A nova megastore, desenhada com foco no cliente e a sua experiência em loja, tem uma área de exposição muito maior: são 5.000m² de área coberta e 7.000m² de área total. Números que colocam a Matrizauto Porto como uma das maiores megastores automóvel da Península Ibérica.





A nova Matrizauto poderá ter mais de 500 viaturas seminovas, usadas e 0kms nas suas instalações. Instalações essas já em operação com normas de higiene e segurança reforçadas.





Numa altura em que a procura por soluções de mobilidade individual voltou a crescer, esta nova etapa da Matrizauto no Porto reforça o compromisso com o seu público: grande variedade de escolha em viaturas certi?cadas (+2000 em stock) e todas ao preço mais baixo do mercado.









Um compromisso que se estende ao mundo digital: a nova loja do Porto acompanha o lançamento do novo website da Matrizauto [ https://www.matrizauto.pt/pt/ ], um website que re?ete todas as vantagens da marca e a facilidade de processos em comprar carro. O cliente pode comprar carro sem sair de casa, com ?nanciamento e seguro incluídos, e o carro ser-lhe-á entregue à porta de casa.

Desde 2010 na cidade invicta, O Shopping dos Carros – como assina a marca – inicia assim uma nova etapa no Porto e, também, no mundo digital, após ter sido reconhecida dois anos consecutivos com o Prémio Cinco Estrelas na categoria Stand Multimarcas.





Sobre a Matrizauto

A Matrizauto, marca do centenário Grupo JAP, surgiu em 2008 e está presente também em Braga, Aveiro, Viseu, Leiria e Sintra. O crescimento deste stand multimarcas tem acontecido de forma sustentada, assente num dos princípios claros do Grupo JAP: o cliente no centro.

É esta cultura cliente que leva a Matrizauto a entregar viaturas certi?cadas ao preço mais baixo do mercado e que a distingue hoje como um dos líderes do seu setor.