Anturio cria nova unidade de negócio para o mercado internacional.

Anturio Systems vai contar com 10 novos recursos e entrar em mercados externos já em 2022. Objetivo é representar 50% da faturação global da Anturio, com 20% de negócio além-fronteiras.

A Anturio acaba de lançar uma nova área de negócio com os olhos postos no mercado internacional. A Anturio Systems é uma área especializada em consultoria e transformação digital em 4 setores de atividade: Construção, Produção, Distribuição e TI. Esta nova unidade de negócio vai auxiliar as empresas do midmarket na transformação digital, através dos processos de negócio, com profissionais especializados e conhecedores de cada uma das áreas. O objetivo é ambicioso e passa por representar 50% da faturação global da Anturio em 3 anos, sendo 20% de mercados internacionais.

"Fornecendo também todos os sistemas de informação que vão facilitar esta transformação, o objetivo da Anturio Systems é posicionarmo-nos como especialistas nestes setores e não como fornecedores de software, demarcando-nos de toda a concorrência e criando valor de consultoria setorial", explica Duarte Miguel Freitas, CEO da Anturio.

"A ideia de uma marca e domínio diferentes é passar em 2022 para uma expansão internacional também nestes setores. Desta forma eliminamos o ruido de informação de outras áreas e transversais e focamos só no que interessa a este tipo de cliente: o seu negócio e a sua realidade", avança o CEO.

Para esta aposta internacional, a Anturio vai contratar 10 novos recursos no espaço de 3 meses. Para já, a empresa está a trabalhar em Portugal e onde já tem presença internacional: Espanha, Angola e Moçambique. Mas, para 2022, estão previstos novos mercados internacionais.

Esta nova unidade de negócio funcionará com outro tipo de consultores, especializados nos processos destes setores, com um budget e estratégia independentes a nível de marketing. Terá casos de estudo, soluções fechadas e conteúdo dedicado. O objetivo é alavancar a dimensão da empresa substancialmente nos próximos anos, a nível nacional e internacional.

"São soluções próprias que funcionam totalmente integradas no ERP PHC, de forma a facilitar qualquer tipo de ligação a potenciais módulos transversais, como as áreas de gestão, financeira, CRM, frota e outras. Serão soluções fechadas atualizadas anualmente com novas funcionalidades, com base nas necessidades dos clientes", refere Duarte Miguel Freitas.

A internacionalização é um objetivo assumido desde o início, até porque "se trata de áreas que funcionam sensivelmente da mesma forma além-fronteiras - ao contrário da gestão, contabilidade e salários -, facilitando a adaptação e consultoria nestes setores num formato fechado cloud, sempre com possibilidade de adaptação a cada uma das empresas", acrescenta.

A Anturio Systems está a abordar o mercado de forma faseada, começando pela construção, depois seguindo para a distribuição e mais tarde para a produção e TI. Dessa forma, é possível focar os esforços em cada uma das áreas, de forma a obter o máximo de retorno do investimento.