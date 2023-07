Aubay integra o índice Euronext Tech Leaders

Aubay selecionada para o índice Euronext Tech Leaders, das empresas tecnológicas líderes e de elevado crescimento

O segmento Tech Leaders, é um projeto europeu da Euronext para empresas tecnológicas, lançado em julho de 2022, composto por mais de 100 empresas europeias de elevado crescimento que se encontram entre os líderes dos seus mercados, com um capital mínimo de 300 milhões de euros.





Ao integrar este índice, o grupo Aubay reforça a sua visibilidade junto dos investidores internacionais, sendo recompensada a sua trajetória de crescimento, com uma tendência ascendente iniciada há 25 anos e demonstrada através de:

Elevado e sustentado crescimento ao longo dos último 5 anos – 8% de crescimento médio anual;

Dimensão e quadros técnicos da empresa – com cerca de 8 mil colaboradores – respondendo a todo o espetro de desafios tecnológicos da atualidade;

Presença operacional em sete países europeus (França, Bélgica, Luxemburgo, Itália, Espanha, Portugal e Reino Unido)

Uma carteira de clientes única, composta por grandes contas a nível europeu.

Para João Bexiga, CEO da Aubay Portugal, a entrada do grupo Aubay no índice Euronext Tech Leaders: "é um tremendo orgulho, que reforça o nosso posicionamento de marca a nível europeu e se traduz numa demonstração de força e vitalidade do grupo Aubay. Em Portugal, a solidez e sustentabilidade do nosso grupo faz-nos acreditar que temos tudo o que precisamos para continuar a ser uma referência no mercado e merecedores da confiança dos nossos clientes e dos nossos colaboradores."





A Aubay é uma consultora tecnológica, fundada em França em 1998, que atualmente emprega perto de 8 mil colaboradores em sete países europeus e que atua em setores como o da Banca, Finanças, Seguros, Indústrias, Energia, Transportes e Telecomunicações. Em 2022, atingiu um volume de faturação de 513,5 milhões de euros, que representam 9,1% de crescimento.





Em Portugal desde 2007, com escritórios em Lisboa e no Porto, a Aubay conta atualmente com perto de 1500 colaboradores e mais de 150 clientes ativos.