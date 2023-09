Francesa Aubay emprega 1.450 pessoas em Portugal e cria Espaço em Lisboa para mais 200

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Contando já com mais de 1.450 trabalhadores em Portugal, onde aterrou há 16 anos – primeiro em Lisboa, em 2016 no Porto – e faturou 63 milhões de euros em 2022, a francesa Aubay soma e segue no nosso país.

"A Aubay Portugal anuncia uma nova parceria com um fornecedor espacial líder global. O objetivo comum é estabelecer um centro de inovação e digital em Lisboa com até 200 postos de trabalho", avança a tecnológica, esta segunda-feira, 18 de setembro, em comunicado.

Leia Também Aubay integra o índice Euronext Tech Leaders

Consultora especializada na gestão, implementação, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, a Aubay apoiará o fornecedor espacial "com a sua experiência em transformação digital, inovação, digitalização e recrutamento".

Leia Também Francesa Aubay deu 100 euros aos 950 funcionários em teletrabalho em Portugal

De acordo com a tecnológica francesa, fundada em 1998 e que emprega perto de oito mil pessoas em sete países europeus, o novo centro de inovação e digital a abrir em Lisboa "permitirá que o parceiro da Aubay assuma um papel de liderança como um fornecedor espacial ágil e inovador, impulsione o crescimento e permaneça no topo da engenharia espacial".

O futuro "hub" lisboeta irá promover "tecnologias emergentes como a Inteligência Artifical, melhorando todo o núcleo de TI e infraestrutura digital com novas tecnologias".

Leia Também Francesa Aubay pretende contratar mais 200 pessoas em Portugal

Para José Cruz, COO da Aubay Portugal, esta tecnológica "é reconhecida por estar na vanguarda da inovação e este é um testemunho desse compromisso, já que irá impulsionar a indústria aerospacial para novos horizontes. Ao reunirmos uma equipa especializada, pretendemos também criar um centro de colaboração, que dará vida às experiências mais ousadas", enfatiza.

Afiançando ter mais de 150 clientes ativos em Portugal, a subsidiária lusa da tecnológica gaulesa anuncia que "haverá mais de 30 ofertas de emprego disponíveis ainda este ano" e planeia criar "mais de 150 novas ofertas de emprego em 2024 altamente especializadas para profissionais que pretendam aproveitar uma nova oportunidade nesta área, desde o design de satélites ao desenvolvimento de aplicações, incluindo finanças e gestão da informação, dando continuidade à estratégia de crescimento da empresa".