Aubay pretende contratar mais de 300 colaboradores em 2022

Aubay Portugal estabelece como umas das metas para 2022 ultrapassar os 1500 colaboradores

A Aubay Portugal, consultora de tecnologia e integração de sistemas de informação, que emprega atualmente mais de 1250 pessoas, estabeleceu como umas das metas para 2022 ultrapassar os 1500 colaboradores e manter a tendência de crescimento do último ano.





A Aubay Portugal fechou o ano de 2021 com resultados muito positivos, ao ultrapassar vários dos objetivos a que se tinha proposto e que se refletiram numa faturação superior a 50M€. Ao mesmo tempo, terminou o ano com cerca de 1250 colaboradores em Portugal - mais 150 colaboradores do que a previsão inicial.





Contribuíram para este crescimento os mais de 170 clientes ativos e os vários vetores de negócio, com destaque para o Nearshore, áreas de Project & Services Solutions, Professional Services, bem como a recente entrada no Sector Público. O maior destaque vai, no entanto, para o fantástico trabalho de todos os colaboradores, que continuam a ser o foco e centro da organização e que são fundamentais na garantia da qualidade e credibilidade da marca Aubay junto da comunidade. Este desempenho, permitiu aumentar a satisfação dos Clientes (de acordo com os resultados do Questionário de Satisfação realizado no final de 2021), em comparação com o período homólogo.





Para José Cruz, Chief Operating Office da Aubay Portugal, "o próximo ano deverá ser representativo do crescimento continuado da Aubay, através do reconhecimento, por parte dos nossos clientes, como uma empresa, útil, confiável e com um serviço de alta qualidade e por parte da comunidade em geral, como uma empresa que trata e gere as suas pessoas de uma forma diferenciada, sendo cada vez mais uma referência de boas práticas em Portugal".





Através da contratação de mais de 300 profissionais das áreas das Tecnologias de Informação ao longo de 2022, a Aubay Portugal procura consolidar a sua posição entre as maiores empresas de prestação de serviços de Sistemas de Informação do nosso país.





A Aubay Portugal é uma multinacional de origem francesa, em Portugal desde 2007. Com sede em Lisboa e escritórios no Porto, é uma consultora especializada na gestão, implementação, desenvolvimento e manutenção de Sistemas de Informação.