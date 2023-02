Francesa Aubay quer contratar mais 250 trabalhadores em Portugal

A tecnológica, que emprega atualmente 1.450 profissionais nos seus escritórios de Lisboa e Porto, fechou o último exercício com uma faturação de 63 milhões euros no nosso país, mais 24% do que no ano anterior.

