BEKO APRESENTA NOVO POSICIONAMENTO PARA UMA SOCIEDADE MAIS SUSTENTÁVEL

A Beko, líder mundial no setor dos eletrodomésticos com uma vasta gama de produtos inovadores e sustentáveis, realizou uma conferência de imprensa na IFA 2023, em Berlim, para apresentar a sua nova filosofia, liderada por Akin Garzanli, Diretor de Marketing, e Ragip Balcioglu, Diretor Comercial. O "Efeito dominó positivo", como é designado o novo posicionamento da empresa, pretende evidenciar que cada ação, por mais pequena que seja, tem um impacto na sustentabilidade do planeta, desde que seja feita coletivamente.

Esta nova filosofia vai ser transmitida através da estratégia de produtos e da inovação tecnológica, apresentada na IFA deste ano - EnergySpin.

Inovação de vanguarda que se adapta a consumidores exigentes e socialmente responsáveis

A Beko é uma empresa 100% comprometida com a sustentabilidade ambiental e social e, por isso, tem apostado desde o início em incorporar inovações que ajudam os consumidores a adotar hábitos mais sustentáveis através dos seus produtos. Seguindo esta linha, a marca apresentou na IFA 2023 a sua nova e vanguardista tecnologia EnergySpin.

A EnergySpin vem reinventar o processo de lavagem ao conseguir uma maior eficiência energética. Em vez de depender do calor para dissolver o detergente e remover as nódoas, as máquinas de lavar roupa que incorporam esta tecnologia libertam o detergente antecipadamente e aproveitam toda a energia gerada pela velocidade do tambor para aumentar a taxa de dissolução do detergente. Estes movimentos são designados por EnergySpin (daí o nome da tecnologia) e eliminam a produção excessiva de calor, conseguindo uma redução de 35% no consumo de energia com os mesmos resultados de limpeza e higiene. A EnergySpin vai estar disponível no mercado já a partir do final de 2023.

"A missão da Beko é promover uma vida sustentável em todas as casas e o nosso objetivo é garantir que os nossos produtos duram muito antes de precisarem de ser substituídos. Através da nossa tecnologia, inovação e modelo de negócio, esforçamo-nos por ajudar os nossos clientes a fazer escolhas significativas e positivas" afirmou Akin Garzanli, CMO da Beko.

Ragip Balcioglu, CCO da Beko, centrou-se na importância do contexto socioeconómico nos hábitos de compra da sociedade: "A crise do custo de vida está a afetar todos os agregados familiares e a obrigar as pessoas a mudar os seus hábitos de consumo. Ouvir as partes interessadas nestes tempos difíceis é mais importante do que nunca, pelo que inquirimos os nossos retalhistas europeus. O seu feedback confirmou que a procura de produtos energeticamente eficientes e acessíveis, impulsionada pela inflação e pela regulamentação, continuará em 2024. Como marca de eletrodomésticos mais vendida na Europa, o nosso objetivo é oferecer tecnologia avançada que combine as mais recentes inovações, qualidade e design harmonioso. O nosso objetivo é ajudar os consumidores a viver de forma consciente e sustentável, acrescentando o máximo valor face ao seu investimento. Vamos continuar a lutar pela excelência, fazendo da sustentabilidade uma pedra angular da nossa indústria e através do trabalho conjunto com os nossos parceiros criar um "Efeito dominó positivo"."