BLUEOASIS – uma nova empresa em Portugal com oferta integrada para Indústria 4.0

Making the World Green and the Oceans Blue

A partir do mês de Outubro, o país conta com uma nova empresa que reúne avançado know-how e longos anos de experiência internacional que permitem disponibilizar competências ao mercado Nacional e Internacional em diversas áreas da Indústria 4.0.

A blueOASIS - Blue Ocean Sustainable Solutions tem o compromisso de apoiar os seus clientes em projectos sustentáveis, oferecendo soluções integradas de Consultoria, Investigação, Desenho e Análise, para os Mercados da Energia Renovável, Descarbonização, Limpeza dos Oceanos, Acústica Submarina e Indústria Marítima e Naval.

Com uma equipa jovem e multicultural, mas com mais de 50 anos de experiência acumulada, a empresa pretende ser uma referência em Modelos Numéricos, High Performance Computing (HPC) e Inteligência Artificial (AI) com foco em aplicações de Sustentabilidade dos Oceanos. Sendo uma aposta nacional, mas tendo uma matriz internacional, a equipa é composta por Engenheiros Aeroespaciais, Engenheiros Mecânicos e Arquitectos Navais, originários da França, Holanda, Portugal e Brasil.

Acreditando que a diferenciação e capacidade de liderar nestes sectores implica um sólido network internacional, a blueOASIS integra parcerias estratégicas a nível nacional e internacional com a Marinha Portuguesa, IH, MARIN, SINTEF, FBS, TheOceanCleanup, a Argonáutica, entre outras, bem como com diversas Universidades, tais como a Universidade Lisboa/IST, Universidade Duisburg-Essen, Universidade Southampton, Universidade New Brunswick, Universidade Tokyo, a Texas A&M e TU-Delft.

Para além do fundador e CEO Guilherme Vaz, juntam-se a este projecto a Vera Navis e o grupo empresarial ORIANTO.