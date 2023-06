Brico Depôt Iberia anuncia plano de expansão para Portugal

Com resultados positivos em 2022, e no último trimestre, a marca de bricolage reforça a sua intenção de investir no mercado português, respondendo à excelente resposta dos clientes.

A loja de Lisboa será a quarta no país, confirmando o plano de crescimento previsto bem como o objetivo de ter uma loja a menos de 30 minutos da casa de cada dos clientes.





Após os excelentes resultados obtidos nos últimos anos pelas lojas portuguesas, 11,3% (2021 vs 2022) e 45,6% (2019 vs 2022) LFL a 3 anos, a Brico Depôt Iberia, líder em construção, renovações e bricolage, reafirma os seus planos de investimento no mercado nacional com a abertura de uma nova loja e futuros investimentos no país. A empresa encontra-se num ambicioso processo de expansão e, no próximo ano, abrirá uma nova loja no país, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa.

A loja de Lisboa será a quarta da Brico Depôt em Portugal, após a abertura da sua primeira loja em 2014. A empresa mantém o seu compromisso com o país graças à excelente resposta do mercado, com as vendas a registarem um crescimento de dois dígitos nos últimos anos.

A nova loja Brico Depôt em Portugal terá a mesma configuração das restantes lojas Brico Depôt existentes no país. Com uma área de 6.000 m2 e mais 2.000 m2 dedicados exclusivamente à venda de materiais de construção, a nova loja terá à venda cerca de 15.000 produtos e materiais para a renovação da casa, tanto de marcas próprias como de marcas internacionais.

Espera-se que esta nova loja seja a primeira da estratégia de expansão da marca, com mais aberturas planeadas para os próximos anos. "Com o cliente profissional e o cliente amador a comprarem connosco, estamos numa posição única para responder às exigências de ambos com a nossa gama de produtos de alta qualidade e a baixo custo. O nosso clube de fidelização garante que os clientes são recompensados pelo que compram e o nosso marketplace assegura que temos todos os produtos que os nossos clientes necessitam para concluir os seus projetos", afirma Mike Foulds, CEO da Brico Depôt Iberia.

Além disso, "a nossa intenção é continuar a abrir lojas no país, de forma a atingir o objetivo de os nossos clientes terem uma das nossas lojas não a mais de 30 minutos das suas casas. Ao mesmo tempo que queremos reforçar a atual proposta de entrega em todo o país, oferecendo produtos online com Click & Collect em 30 minutos", reforça este responsável.