Casa Ermelinda Freitas conquista prémio de melhor fortificado de Portugal na Bélgica

Casa Ermelinda Freitas Moscatel Superior conquista a Medalha de Grande Ouro no Concurso Mundial de Bruxelas – Sessão do Vinho Doces e Fortificados.





A Casa Ermelinda Freitas voltou a ver os seus vinhos premiados e reconhecidos, em um dos maiores e mais prestigiantes concursos de vinhos que se realiza no mundo, mais propriamente na Bélgica, no Concurso Mundial de Bruxelas - Sessão do Vinho Doces e Fortificados 2023. Com um total de 3 medalhas: (1 Medalha de Grande Ouro, 2 Medalhas de Ouro).

De destacar a Medalha de Grande Ouro, atribuída ao Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal Superior 2009, que foi considerado o Melhor Fortificado de Portugal na competição, que contou com a participação de mais de 410 vinhos fortificados.

Estamos perante o melhor ano de sempre, no que toca à conquista de prémios da Casa Ermelinda Freitas. Mais do que um reconhecimento, é um reforço da notoriedade e qualidade da marca a nível nacional e internacional.

Desde 1999 a Casa Ermelinda Freitas, já obteve mais de 2000 prémios a nível nacional e internacional, prémios estes que servem para reforçar a qualidade que a Casa Ermelinda Freitas procura sempre que faz um vinho, de modo a poder premiar todos os seus amigos e consumidores com os melhores vinhos aos melhores preços.