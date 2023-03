CASA PEIXOTO ANUNCIA PLANOS DE EXPANSÃO DO E-COMMERCE EM PORTUGAL

A Casa Peixoto, empresa nacional de comércio de materiais de construção, casas de banho, pavimentos e revestimentos, decoração, bricolagem e jardim, acaba de anunciar os seus planos de expansão de e-commerce para outros canais de venda online em Portugal, incluindo marketplaces nacionais e internacionais.





De acordo com dados estatísticos, o e-commerce tem apresentado um crescimento significativo em Portugal nos últimos anos e a Casa Peixoto está preparada para corresponder à procura do consumidor por uma experiência de compra cada vez mais flexível. De facto, a empresa tem testemunhado que os consumidores têm optado por uma compra híbrida, através da qual encontram o artigo em loja e optam por comprar online, sendo que a situação contrária também acontece.





Entre 2015 e 2020, o e-commerce em Portugal cresceu 64%, com destaque para as categorias de moda, eletrónicos, saúde e beleza, e casa e jardim. A pandemia também teve um impacto significativo no aumento das compras online, com um crescimento de 26% em 2020 em relação ao ano anterior, segundo dados da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).





A Casa Peixoto tem acompanhado de perto esta evolução de mercado, aproveitando a oportunidade para investir na expansão do e-commerce, de forma a atender e colmatar diversas necessidades dos consumidores.





Neste contexto, o desenvolvimento de uma plataforma e-commerce obrigou a uma melhor preparação das diversas equipas para evitar falhas nos procedimentos e para fazer face ao volume de encomendas gerado através destes canais. Para além disso, a empresa reuniu esforços para corresponder às expetativas do consumidor para conseguir aceder rapidamente às suas necessidades de encomenda, garantindo a sua satisfação e fidelização.





Neste sentido, a Casa Peixoto investiu no centro de logística em Viana do Castelo, que conta com 15.000 m2 e opera com tecnologias de automatização e robótica, com a ampliação das infraestruturas, nomeadamente através do aumento da capacidade, com a inclusão de mais 12.000 paletes às 10.000 já existentes na estrutura robotizada.





Com um aumento de 50% no volume de faturação de vendas online entre 2021 e 2022, a empresa prevê que o e-commerce represente cerca de 3% do volume de faturação em 2023. Atualmente, as vendas online representam cerca de 2% da faturação da empresa. Também as categorias de produtos mais vendidas no e-commerce da Casa Peixoto confirmam as tendências do mercado, incluindo as secções de jardim, ferramentas, pintura, casas de banho, pavimentos - revestimentos e aquecimento.





Neste momento, a empresa oferece aproximadamente 30.000 artigos na sua loja online, além de campanhas exclusivas e descontos válidos apenas para os subscritores do serviço de email marketing.





Luciano Peixoto, administrador da Casa Peixoto, acrescenta: "Com estes planos de expansão, a Casa Peixoto espera continuar a crescer e a manter-se como líder no mercado de produtos para construção e bricolage em Portugal. A empresa está preparada para satisfazer a procura crescente do consumidor por uma experiência de compra online cada vez mais customizada, oferecendo produtos de qualidade, preços competitivos e um serviço de atendimento ao cliente excecional".