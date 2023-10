Casa Peixoto Conquista Estatuto PME Excelência 2022

A Casa Peixoto recebeu o Estatuto PME Excelência 2022, uma iniciativa do IAPMEI em parceria com o Turismo de Portugal, os principais bancos e o Sistema de Garantia Mútua, que tem como objetivo conferir notoriedade às PME, num justo reconhecimento do seu mérito e do seu contributo para os resultados da economia.

A Casa Peixoto é uma empresa de materiais de construção que se destaca por fornecer uma ampla gama de produtos e serviços para o setor da construção, bricolage e decoração. No mercado da construção há 45 anos, a empresa estabeleceu uma sólida reputação de qualidade ao longo do seu percurso, com diversas lojas em todo o país, onde emprega mais de 270 colaboradores. A empresa desempenha um papel importante no suporte ao crescimento da indústria da construção em Portugal e na satisfação das necessidades dos seus clientes, tanto o profissional como o particular, em projetos de construção, renovação e decoração.

O Estatuto PME Excelência 2022 é-lhe atribuído com base em critérios financeiros sólidos, boa gestão, contribuições para o desenvolvimento económico e outros fatores que demonstram a excelência e a sustentabilidade da empresa.