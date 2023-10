Caves Velhas lança nova gama Garrafeira 2018 e destilados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No seguimento da sua estratégia de posicionamento, a marca regressa lançando uma gama de garrafeiras 2018 e de destilados.





O dia 26 de Outubro marca o regresso da marca Caves Velhas.





No evento de lançamento, no histórico edifício das Caves Velhas, em Bucelas, a marca apresentou quatro novos vinhos, recuperando uma antiga tradição, de muitas décadas, de vinhos garrafeira.





Este regresso da marca às origens traduz o reconectar das tradições ao tempo em que os vinhos eram naturalmente de guarda e a espera fazia parte da produção do vinho.





"No final da campanha de 2018 percebemos que tínhamos em mãos uvas que dariam excelente vinho com características de guarda. O caminho lógico seria reativar a marca com mais expertise nesta matéria", revela o CEO da Enoport Wines, Nuno Santos.





Caves Velhas Garrafeira Arinto Doc Bucelas 2018, Caves Velhas Garrafeira Tinto IG Lisboa 2018, e Caves Velhas Garrafeira Doc Dão 2018 e Caves Velhas Garrafeira Doc Dão 2018 em juta, são os fiéis representantes de cada terroir onde as Caves Velhas têm história.





Com as melhores uvas de cada terroir, estes três vinhos foram criados para surpreender e impressionar os apreciadores de vinho com o sentido de exploração.





O posicionamento desta nova gama revela, também, a estratégia da marca em afirmar- se nas suas tradições e terroirs de origem, no regresso à autenticidade.





Caves Velhas Aguardente Bagaceira 2010, Caves Velhas Aguardente Bagaceira 2015, Caves Velhas Brandy Velhíssima, são os néctares que farão os apreciadores da marca reavivar memórias e conquistar novos.





O evento contou com um almoço onde os vinhos e os destilados foram harmonizados com uma ementa especialmente criada para o efeito, pelo Chef Pedro Sommer.