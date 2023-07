E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Continente vai promover 40 sessões de cinema gratuitas, e ao ar livre, nas principais praças das localidades onde estão inseridas algumas das lojas Continente Modelo. Esta iniciativa acontece de 13 de julho a 17 de setembro, às 22h00, e os clientes votam no filme que querem ver.

A primeira sessão decorre no dia 13 de julho, quinta-feira, no Parque do Arnado, em Ponte de Lima. Segue-se Penafiel, Vale de Cambra e Lamego, a 14, 15 e 16 de julho, respetivamente.

A entrada é livre para o ‘Cinema na Praça’ e cada sessão terá em média 500 lugares disponíveis para assistir a um dos 6 filmes mais vistos dos últimos anos como o "Top Gun Maverick" (2022), "Curral de Moinas: Os Banqueiros do Povo" (2022), "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" (2022), "A Pequena Sereia" (2023); "Guardiões da Galáxia: Volume 3" (2023) e "Dungeons & Dragons: Honra entre Ladrões" (2023).

Os clientes são convidados a escolher o filme que querem ver e podem votar no filme preferido até 3 dias antes de cada iniciativa. A votação está disponível em cinemanapraca.continente.pt.

Além das sessões de cinema gratuitas, o Continente oferece águas, sumos, pipocas doces e salgadas a todos os participantes da iniciativa ‘Cinema na Praça’.

O objetivo da marca é estar mais próximo das comunidades onde estão inseridas as lojas Continente Modelo e proporcionar bons momentos, escolhendo locais relevantes de cada localidade para que o público usufrua de uma sessão de cinema gratuita de um dos filmes mais vistos dos últimos anos.