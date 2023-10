Companhia das Lezírias lança gama de vinhos “Séries Singulares”

A Companhia das Lezírias lançou este mês uma nova gama de vinhos.





Denominada "Séries Singulares", pauta-se pela excelência do produto, e pela reduzida produção, o que os torna ainda mais apetecíveis em termos de posicionamento no mercado e é composta por dois vinhos brancos, um com a casta Fernão Pires e outro com Moscatel Galego, um tinto, da casta Castelão, e um "Colheita Tardia".

O Moscatel Galego "Séries Singulares", elaborado com base na vindima de 2020, é oriundo de uma vinha plantada no final dos anos 90, num local antigamente alagadiço, rodeado de floresta autóctone da Herdade do Catapereiro. O solo rico e húmido deste terroir proporciona um maior equilíbrio nos vinhos brancos.





Com uma graduação de álcool de 12,66%, a prova organolética na componente gustativa apresenta-nos um vinho elegante, fluido, de carácter muito interessante conferido pela presença de um ligeiro tanino.





Foi premiado com 88 pontos (bronze), pela Decanter Wine Awards 23.





Quanto ao Fernão Pires "Séries Singulares", também ele monocasta e com uma graduação de álcool de 11,73%, é proveniente da colheita de 2020 de uma vinha plantada no final dos anos 80 na zona de mata de Catapereiro.





No aspeto gustativo estamos perante um vinho envolvente, com carácter distintivo resultante da presença de um ligeiro tanino e da complexidade da textura conferida pela terra cota.





Em relação ao tinto, "Séries Singulares", da casta Castelão, e com um teor de álcool de 13,17%, é oriundo da colheita de 2021 de uma vinha dos anos 70, com métodos ancestrais através de enxertia no local, sem intervenção mecânica e química.





O caráter gustativo realça a presença de taninos do engaço dando uma prova fresca e de final frutado.





Por último, não há vinho mais dependente do terroir do que uma colheita tardia. Tudo no ecossistema tem de estar numa harmonia perfeita – o solo, as plantas, os fungos o clima. Em 2021, esta harmonia aconteceu nas primeiras manhãs de nevoeiro e nas tardes soalheiras de outono na vinha da Companhia das Lezírias. Obtiveram-se uvas das castas Sauvignon Blanc e Fernão Pires sublimadas pelo fungo Botritys cinerea de altíssima concentração que deram origem a um néctar com grande harmonia. O Colheita Tardia "Séries Singulares" apresenta uma cor âmbar, aroma frutado de alperce e marmelo com notas de frutos secos, tem em boca um corpo imponente e uma acidez que equilibra a doçura.





Este vinho foi já premiado com 96 pontos (ouro) pela Decanter Wine Awards 23. Igualmente ouro no concurso de Vinhos de Tejo 23 e no Concurso Nacional de Vinhos 23.