Seguindo a sua tradição de Natal, no sábado, 14 de Dezembro, a relojoaria Marcolino oferece à cidade do Porto um magnífico concerto de música, gratuito e aberto a toda a população.

Este espetáculo terá lugar mesmo em frente à porta da relojoaria Marcolino, ou seja, na Rua Sta. Catarina 84.





Cada espetáculo tem a duração de 10 minutos aproximadamente, sendo que a primeira apresentação está agendada para as 18h06, com repetições pelas 19h00 e pelas 20h00.





Será um espetáculo inédito que conta com um cenário festivo e único, constituído pela fachada do edifício ocupado pela relojoaria Marcolino – um edifício em estilo "Arte Nova", desenhado pelo arquiteto Francisco de Oliveira Ferreira.





Para além deste espectáculo, a relojoaria Marcolino vai inaugurar, através do seu embaixador Diogo Morgado, uma paragem do elétrico, na rua de santa catarina, com o nome "Marcolino – Santa Catarina", pelas 17h.

Trata-se de um projeto musical com a actuação da Sofia Escobar e o seu coro, com 20 elementos. Vozes absolutamente hipnotizantes e fascinantes, que transportam o público numa viagem por temas clássicos e modernos, que fazem parte do imaginário de todo o público.