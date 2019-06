Através destas figuras icónicas da cultura portuguesa, a campanha mostra como o Continente, lado a lado com Portugal, tem contribuído, de forma ímpar, para a criação de valor social, ambiental e económico e comprova, com números muito claros, o mérito de todas as iniciativas e projetos nas áreas da responsabilidade social, da redução de plásticos, da alimentação saudável, do investimento em talento, do apoio à produção nacional, entre outros temas que vão ao encontro dos valores da marca.Valores como os 250 milhões de euros investidos na produção nacional, mais de 1 milhão de portugueses a apoiar a seleção nos estádios ou os mais de 3 milhões de famílias a poupar com o Cartão Continente. Na área da responsabilidade social, destacam-se os 11 milhões de euros doados anualmente em produtos alimentares ou as 25.000 crianças impactadas pela Escola Missão Continente, que incentivou a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis. Em matéria de sustentabilidade, o compromisso de em 5 anos todas as embalagens serem 100% amigas do ambiente, e ainda os mais de 10 milhões de euros investidos anualmente no desenvolvimento de talento. Estas são algumas das razões de orgulho do Continente e que mostram a fibra de que é feito.Pela voz de Catarina Furtado, Tony Carreira, Herman José, Fernando Santos e Chakall – nomes que se se identificam e que acompanham a marca em diversos projetos que trouxeram e continuam a trazer mais valor ao País -, o Continente demonstra a sua contribuição para um Portugal mais rico, mais saudável, mais sustentável e mais responsável, assim consolidando o seu posicionamento junto da sociedade portuguesa e mostrando a sua forma de ser e estar, lado a lado com Portugal.A campanha é uma homenagem ao País e a todos os seus cidadãos, identificando algumas das formas de o Continente retribuir, orgulhosamente, todos os frutos que a relação com Portugal tem garantido. Este caminho de sucesso é trilhado em conjunto e isso é #BomParaPortugal.