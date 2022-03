Continente, Correio da Manhã e CMTV apresentam os Heróis Missão Continente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao longo de 10 semanas vamos conhecer 20 heróis que participaram em missões propostas pela iniciativa da Missão Continente, relacionadas com os seus três eixos de atuação: Alimentação, Pessoas e Planeta.

O Correio da Manhã e a CMTV associaram-se à iniciativa "Heróis Missão Continente" e incentivam os seus colaboradores a fazerem o mesmo.

Ajudar a criar um movimento orgânico e natural de boas ações, capaz de contribuir para um bem comum nas comunidades, eis o propósito que está na base do projeto "Heróis Missão Continente".

Falamos de um projeto inovador, cujo objetivo passa por ter a capacidade de inspirar também todos os portugueses a seguirem comportamentos mais solidários, mais saudáveis e mais sustentáveis.

A iniciativa "Heróis Missão Continente" procura juntar pessoas diferentes com uma meta semelhante e contribuir para um bem comum: "O projeto ‘Heróis Missão Continente’ quer mobilizar as pessoas a adotar melhores hábitos, atuar na sua comunidade e gerar mais participações entre os membros de cada freguesia, vila, bairro, e não só, até, idealmente, alcançar um movimento mais abrangente e, portanto, uma sociedade mais solidária, preocupada e sustentável", sublinha Nádia Reis, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social do Continente.

As missões estão relacionadas com os três eixos de atuação da Missão Continente – Alimentação, Pessoas e Planeta –, sendo que todos os desafios surgem associados a iniciativas e boas práticas já desenvolvidas pela Missão Continente.

Neste contexto o Correio da Manhã e a CMTV, associaram-se ao projeto "Heróis Missão Continente" e, ao longo de 10 semanas, darão a conhecer 20 heróis que participaram em missões, fazendo reportagens dos seus projetos e entrevistas em estúdio nas ManhãsCM e TardesCM. Todas as semanas também, a CMTV fará um resumo destes conteúdos, transmitindo-os em antena ao longo de toda a iniciativa.









Mas, porque esta é uma iniciativa tão inspiradora, a CMTV e o CM irão ainda desafiar todos os seus telespectadores, leitores e colaboradores a serem também Heróis, convidando-os a conhecer o site missao.continente.pt e a aderir às Missões disponíveis, através da promoção do projeto em todos os seus suportes: "A importância de as empresas e organizações retribuírem valor à sociedade é, felizmente, uma tendência e um dos valores que norteiam a atividade das marcas conscientes. E só marcas conscientes, credíveis e consistentes estão na base de empresas sustentáveis", garante a diretora-geral de Marketing e Desenvolvimento Digital da Cofina, Isabel Rodrigues.

Porque todos podem ser os novos Heróis!