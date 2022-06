Debater a estratégia, para transformar o futuro.

Todos somos responsáveis, todos podemos ser parte da solução: "SIMAS – Inovação e Sustentabilidade II"





Sustentabilidade é muito mais do que apenas CO2 e ambiente. Trata-se, de tomar decisões de negócio, mas também sociais, com impacto nas organizações, na sociedade e no mundo em geral. E para consegui-lo, é preciso trabalhar em conjunto. A colaboração será a chave.

Contribuir para o alinhamento da estratégia de sustentabilidade organizacional, integrando a estratégia de negócio e prossecução do cumprimento dos ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é matéria que se encontra inscrita no ADN deste serviço público.

O nexo água e energia, apresenta-se indissociável ao nível da prestação de um serviço de elevada qualidade e fiabilidade, na distribuição e fornecimento de água às comunidades envolventes.





No entanto, a manutenção e constante atualização tecnológica necessária, para se manter um nível de excelência no serviço que presta, implica elevados investimentos, que só se tornam exequíveis com recurso a instrumentos de apoio a políticas públicas, detentores de capacidade financeira e dotados da necessária adaptabilidade aos constantes desafios que serão colocados, como é o caso do Fundo Ambiental.





Mas, o futuro começou ontem e é importante disseminar o conhecimento e agregar novos conceitos e novas formas de olhar para uma realidade organizacional em constante transformação.

A área da sustentabilidade está organizada de modo a permitir uma visão holística da sustentabilidade nos negócios. Possibilitando a aquisição de competências e ferramentas que promovam mais-valias para a organização, colaboradores e comunidade, assentes num equilíbrio entre as vertentes económica, social e ambiental.





De forma a garantir que estes novos conceitos são de facto impactantes do ponto de vista estratégico, seja por razões ambientais, seja por razões políticas, as organizações e os seus decisores estão cada vez mais conscientes e procuram nos produtos, algum tipo de validação Essa validação vem, através das certificações e no caso dos serviços públicos, encontram a sua garantia legal no documento "Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas"

Adotar um modelo de gestão sustentável, é conduzir a organização valorizando todos os elementos que a englobam, com especial enfoque no meio ambiente, incentivando à adoção de processos que permitam a recuperação do capital financeiro, humano e natural da mesma.





COLABORAÇÃO É A CHAVE PARA UMA TRANSIÇÃO MAIS RÁPIDA para transformar o futuro





No que se refere às organizações, acreditamos que a formação nesta área continuará a ser central, chegando a cada vez mais perfis dentro das organizações, para que a passagem do plano estratégico para a operacionalização seja eficaz.

Visando promover o diálogo informal e a troca de ideias, Os SIMAS de Oeiras e Amadora realizam no próximo dia 23 de junho a segunda edição do ciclo de debates, designado "SIMAS – INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE II".

Os temas a debater, são transversais a toda a organização e procuram, de acordo com uma abordagem simples e direcionada, esclarecer ideias e enriquecer o conhecimento em termos de sustentabilidade, independentemente da área de formação, atuação ou interesse.