Dieta Mediterrânica no Politécnico de Portalegre

Politécnico de Portalegre assina contrato de financiamento para investigar potencial da Dieta Mediterrânica, com Primeiro-Ministro na primeira fila

Projeto pioneiro é o único com apoio no âmbito da iniciativa "Alimentação Sustentável" que tem coordenação a sul do Tejo

O Politécnico de Portalegre lidera um novo projeto: "DM4you – Potencial da Dieta Mediterrânica no aumento da qualidade de vida: + saúde + sustentabilidade", financiado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).





Na presença do Primeiro-Ministro, António Costa, dia 25 de janeiro, em Idanha-a-Nova, foram contratualizados os projetos a desenvolver no âmbito da iniciativa emblemática "Alimentação Sustentável", da Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30 "Terra Futura", entre os quais o "DM4you".





Em representação do Politécnico de Portalegre, assinou o contrato o Pró-Presidente para a Investigação, Inovação e Transferência de Tecnologia, Paulo Ferreira. A coordenadora do projeto, Graça Pacheco de Carvalho, foi responsável pela apresentação institucional do projeto do IP Portalegre, a que assistiram o Primeiro-Ministro e as Ministras da Presidência; da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; da Coesão Territorial e da Agricultura e Alimentação, a par do Secretário de Estado do Ensino Superior e demais entidades e individualidades convidadas para a cerimónia.





O projeto liderado pelo Politécnico de Portalegre foi um dos únicos seis a receber financiamento, na linha da "Alimentação Sustentável", e é o único cuja entidade coordenadora está sedeada a sul do Tejo.





Juntando instituições de ensino superior, associações e empresas do setor, o projeto "DM4you" conta com o apoio financeiro de cerca de 546 mil euros.





São objetivos: combater o desperdício alimentar, educar para uma alimentação saudável e sustentável, fomentar o consumo dos produtos nacionais, regionais e locais e garantir a sua autenticidade, em equilíbrio com os princípios da Dieta Mediterrânica, bem como promover e valorizar os produtos endógenos, os produtos de qualidade certificada e a Dieta Mediterrânica.





Para alcançar estes desígnios, o Politécnico de Portalegre reuniu um conjunto de parceiros, designadamente: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.; Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha; Vasco, Nuno & Cláudio Vieira, Lda.; Ingrediente d’ Arromba Lda.; ADER-AL, Associação para o Desenvolvimento em Espaço Rural do Norte Alentejo; AICF Agroinovação S.A.; Universidade de Évora; ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo; Universidade NOVA de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia; Courela do Zambujeiro – Sociedade Franco Alentejana de Bio-Olivicultura, Lda.; Instituto Politécnico do Porto e Universidade do Porto.





Os beneficiários deste projeto, para além dos parceiros, serão os produtores locais e a população em geral, pelo conhecimento mais aprofundado dos benefícios nutricionais do consumo de fruta e sopas, e também dos princípios da Dieta Mediterrânica para o aumento da qualidade de vida e uma maior sustentabilidade nas suas três dimensões (ambiental, social e económica).