DOWER NASCE COMPROMETIDA COM O TALENTO E A EXCELENCIA

A Dower Law Firm é a nova sociedade de advogados portuguesa, com sede no Porto e escritórios em Lisboa e Funchal, fundada em 2023 e que conta já com mais de 30 colaboradores. Embora recente, a experiência dos 4 fundadores (Eduardo Castro Marques, Miguel Cunha Machado, Pedro Neves de Sousa e Nuno Sá Costa) na área do direito é já sobejamente reconhecida no mercado o que justifica, na opinião da equipa, "o crescimento que se verificou em poucos meses" e que permite projeções de faturação de 2M no final deste ano.

Com uma carteira de clientes diversificada entre a área privada e pública, têm-se destacado as áreas de corporate, fiscal e publico. Ao mesmo tempo, a equipa tem-se reforçado em temáticas novas para as quais o mercado tem ainda pouca respostas como privacidade e compliance ou ainda no sector da sustentabilidade.

Na escolha do nome, os Sócios apostaram em DOWER, rompendo com as clássicas siglas sugestivas dos nomes dos sócios fundadores, projetando, dessa forma, a sociedade para o futuro, posicionando-a ainda no mercado internacional onde a sociedade tem uma forte expressão. A marca está ainda alinhada com um sério propósito de comprometimento com o talento e com a excelência, na medida em que uma das traduções da palavra consiste exatamente em talento. Aliás, a procura pelo talento é um dos alicerces da equipa que promove uma série de iniciativas, como os Estágios de Verão, Estágios ADN Jurista, Estágios Curriculares, Workshops, Palestras, Formações, Prémios Universitários, Visitas aos Tribunais, entre muitas outras atividades que têm como destinatários os futuros profissionais. É também disso reflexo os protocolos institucionais que celebraram com a Academia, do qual é exemplo a Universidade Católica Portuguesa ou a Universidade Portucalense.

Transição digital, inclusão, sustentabilidade e responsabilidade social são alguns dos principais objetivos desta empresa que agora se apresenta ao mercado. "Queremos ser vetores de mudança e despertar consciências", adianta Eduardo Castro Marques, Managing Partner da sociedade. O feedback do mercado sobre a marca tem sido "bastante positivo", revela, acrescentando, "somos uma Sociedade de Advogados que presta um serviço one stop shop e de proximidade a clientes nacionais e internacionais, pretendendo ser parte da solução através de ideias disruptivas, estratégicas e inovadoras".

O advogado salienta ainda que a Dower Law Firm é "uma organização aberta, recetiva a novas ideias. Almejamos semear o conhecimento. Não só dos profissionais que trabalham connosco e dos nossos clientes, mas também da sociedade e da comunidade em que nos inserimos, com a qual nos comprometemos.

A Dower tem ainda a sua jornada de sustentabilidade: "Seed your future". "Queremos plantar o conhecimento científico junto da comunidade porque acreditamos que é através deste conhecimento que se adquirem as ferramentas necessárias para apreender a urgência de proteger o nosso meio ambiente e o nosso ecossistema. É por isso que um dos nossos gifts são sementes. Por acreditarmos que o nosso contributo poderá servir no futuro para despertar consciências e com isso, contribuirmos para um mundo mais justo e ambientalmente equilibrado.", explicam os sócios.