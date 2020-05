Empresa junta Portugal e Brasil pela Cyber Segurança

Dar relevo ao equilíbrio entre negócio, segurança, tecnologia e as pessoas é o objetivo da iniciativa que a Quidgest, Data Privacy Talks. A primeira de uma série de webinars, com parceiros especialistas no tema, com o objetivo de fortalecer junto da opinião pública a importância da proteção de dados, especialmente num panorama internacional onde os dados são a chave dos desafios globais atuais que a chegada inesperada da COVID-19 veio colocar ainda mais em evidência.

A 1.ª edição tem lugar no próximo dia 28 de maio pelas 18h30 (hora de Portugal) e que será transmitida em simultâneo para o Brasil (14h30 hora de Brasília), será dedicada ao impacto da COVID-19 na segurança dos nossos dados pessoais, trazendo as mais variadas perspetivas, desde a segurança no trabalho remoto, ao impacto de ferramentas de rastreio de pacientes infetados, e o fenómeno dos ataques informáticos, que temos vindo a sentir nos últimos tempos.

Esta edição conta com um painel de oradores de referência: Miguel Gonçalves, Business Development Manager na Axians e especialista em gestão de projetos para a conformidade com a Proteção de Dados; Beatriz Guimarães, coordenadora da área de Gestão da Informação e Proteção de Dados da Quidgest e Privacy’s Premier European Data Protection Certificate, pela Associação Internacional de Profissionais de Privacidade (IAPP); José Manuel Diogo, partner FortifyData com Master em Intelligence and Information Security pela NOVA IMS; Thomaz Côrte Real, advogado, especialista em Direito Empresarial e Direito Tributário pela Universidade Mackenzie e Privacidade e Proteção de Dados pelo INSPER, certificado EXIN em Privacy & Data Protection, sócio no escritório M.A. Santos, Côrte Real e Associados, além de membro do Departamento Jurídico da ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software; e Raíssa Moura Ferreira, advogada, Head of Data Privacy na Inloco, Legal Law Master em Direito Corporativo pelo IBMEC, co-organizadora do movimento internacional de direito e tecnologia Legal Hackers.

Em momentos de crise, e numa lógica de sobrevivência das nossas organizações, este tema tende a ser esquecido ou colocado em segundo plano. No entanto, isso é muito arriscado para o negócio ou atividade, não só pelas coimas previstas como pelos danos irreparáveis na reputação e valorização pública. É também uma questão que afeta o dia a dia de todos nós: na segurança do nosso trabalho remoto, na utilização de ferramentas para suporte ao combate do vírus, no relacionamento entre pacientes e profissionais de saúde, no importante equilíbrio entre a proteção da vida e da nossa privacidade pelas entidades públicas, e até no recurso a ferramentas digitais para nos distrairmos em períodos de confinamento.

Esperamos poder contar com um elemento do vosso prestigiado meio de comunicação neste webinar, que é gratuito, mas de inscrição obrigatória em https://quidgest.com/eventos/covid19-data-privacy-talks/

