FIA Lisboa 2021 aposta na promoção e na recuperação do artesanato nacional

A Fundação AIP, através da Lisboa - Feiras Congressos e Eventos, com o apoio do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, vai realizar a FIA Lisboa de 4 a 12 de setembro de 2021. Será uma edição adaptada à conjuntura atual, mas que manterá o seu núcleo tão distintivo e que tanto cativa o público: uma área dedicada ao artesanato nacional – em grande destaque – ao artesanato internacional e ainda a área da gastronomia.





Depois de, em 2020, a FIA Lisboa não se ter realizado por não estarem reunidas as condições de segurança relativas à contenção da pandemia COVID-19, e de ser necessário proceder ao adiamento da feira nas datas inicialmente previstas em 2021, a Fundação AIP encara a realização daquela que é a mais representativa feira de artesanato da Península Ibérica como uma aposta séria e consciente no retomar do caminho para este setor e com elevada expectativa que esta constitua uma viragem no desenvolvimento da atividade económica, sabendo o que representa para o artesanato nacional e para os seus artesãos.





Esta 33ª edição da FIA Lisboa será, aliada a uma franca aposta no desenvolvimento da atividade económica deste setor – também ele muito afetado pela pandemia - o apostar também na divulgação e promoção do artesanato e gastronomia nacionais, porta de entrada para a promoção turística das regiões, que são representadas na FIA Lisboa pelos seus artesãos.





A Fundação AIP tem implementado um Plano de Contingência e, com base nas diretivas da DGS – Direção Geral de Saúde, irá tomar medidas de forma a assegurar toda a segurança para expositores e visitantes. Dessa forma, a área exposicional será alargada para garantir uma melhor circulação de pessoas e assegurar as devidas distâncias de segurança e será explorado todo o potencial interno e externo do recinto da FIL, garantido, assim, um incremento do espaço disponível. Ao mesmo tempo, a capacidade será limitada ao número permitido por m2 e só é permitida a entrada na FIA Lisboa mediante a apresentação do Certificado Digital COVID da UE ou de um teste negativo válido.





A realização da FIA Lisboa 2021 permite também aos visitantes uma viagem por culturas de outros países, preservando a mística pela qual a FIA Lisboa é reconhecida e que, ao longo das suas 32 edições, tem trazidos tantos visitantes à FIL.





Nesta edição de 2021 a Fundação AIP, atenta a situação económica do setor e da economia nacional, vai incentivar a presença de visitantes e compradores do artesanato nacional e internacional, através de descontos nos bilhetes de entrada que serão, em média, de 50% comparativamente à última edição de 2019.