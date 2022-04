Filipa Esteves é a nova Diretora de Recursos Humanos da Capgemini

A Capgemini, que está presente em Portugal há 25 anos e que acaba de ser distinguida como a nº 1 em Portugal do ranking 2022 do Great Place To Work na categoria das empresas com mais de mil trabalhadores, contratou Filipa Esteves como Diretora de Recursos Humanos para o mercado nacional.

A nova responsável, que passa também a ser membro da Comissão Executiva da Capgemini e que reporta diretamente à Administradora-Delegada da empresa, SA, tem como missão gerir os desafios na atração de novos talentos com propostas diferenciadoras e inovadoras; consolidar a motivação das equipas da empresa, com mecanismos contínuos de reconhecimento, desenvolvimento e retenção dos colaboradores, assim como através da constante capacitação em termos de funções de Liderança; e reforçar o posicionamento de RH da tecnológica no mercado nacional, contribuindo para a sua transformação e para impulsionar a adoção de formas de trabalho mais ágeis e ajustadas ao dinamismo do sector.

Filipa Esteves, que acumula 22 anos de experiência profissional nalgumas das empresas mais emblemáticas do mercado nacional e em setores altamente desafiantes, é licenciada em Psicologia Social e das Organizações, pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada e detém um Mestrado Executivo em Gestão, pelo INSEAD.

No seu percurso profissional contam empresas como a Caixa Geral de Depósitos onde, desde janeiro de 2020, desempenhou as funções de Diretora de Recursos Humanos. Destacam-se ainda a sua passagem pela PT Comunicações, pela Consultora Booz Allen Hamilton, em Nova Iorque e depois em São Paulo; pela Pfizer Portugal; pelas Páginas Amarelas; e pelo Grupo Euroconsumers.

A nova Diretora de Recursos Humanos da Capgemini em Portugal, que se move pelos desafios e pela vontade de fazer sempre melhor, define-se como alguém apaixonada pela área dos Recursos Humanos, que considera uma componente essencial das organizações enquanto fator potenciador do sucesso dos negócios e das Pessoas.

Sobre a Capgemini