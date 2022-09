Onze empresas em Portugal no ranking das melhores para trabalhar na Europa

O ranking Best Workplaces Europa foi conhecido na noite de quinta-feira e há 11 empresas em Portugal na lista dos Melhores Lugares para Trabalhar em 2022 no continente.





Este ano, são 11 as empresas reconhecidas no ranking, com destaque para três portuguesas: Anturio (4º), distinguido na dimensão pequenas empresas (10 a 49 colab.), Imaginary Cloud (25º lugar), na dimensão médias empresas (50 a 499 colab.) e a consultora Noesis (7º lugar) na dimensão grandes empresas (500 ou mais colab.).



São, ainda, oito as vencedoras nacionais que contribuem para os resultados do ranking das multinacionais: DHL Express (1º), AbbVie (2º), Hilton (3º), Hilti (4º), Teleperformance (9º), Cisco (10º), Groupe SEB (20º) e Liberty Seguros (24º).





De acordo com um comunicado da Great Place to Work, para encontrar os Best Workplaces Europa, divulgados em parceria com o "The Economist", foram ouvidos mais de 1.4 milhões de colaboradores, em mais de 3000 empresas, abrangendo um total de 37 países.

O que destaca estas organizações é, frisa a marca, a "capacidade em criar um excelente lugar para trabalhar" para todos, sendo identificados os fatores-chave que o permitem e avaliadas as políticas e práticas das empresas.





Os dados são apresentados consoante diversas categorias mas nas multinacionais a DHL Express encabeça a lista, que pode ser consultada na totalidade online.