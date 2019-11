FINE #WineTourismExpo – Valladolid

A FINE tem um alcance claramente global e atrairá as principais empresas de vinhos europeias e internacionais como expositores. Na área de exposições da FINE, as empresas de vinho, as estrelas do evento, serão acompanhadas por organizações regionais de promotores, permitindo os contactos com compradores nacionais e internacionais e profissionais de turismo, previamente inscritos. Contará com duas áreas exclusivas para networking, "B2B FINE" e "Networking Restaurant", várias áreas comuns "Be FINE" para partilha de conhecimento e "Wine Bar" para contactos espontâneos e informais.





Enoturismo: um produto turístico em alta





O turismo será a principal alavanca de crescimento do sector do vinho em Portugal, com o enoturismo a proporcionar um aumento de vendas que pode chegar aos 50%. Os dados apontam para que as vendas à porta das quintas aumentem de valor entre 30% e 50% nos próximos cinco anos, uma subida que dará às empresas do sector uma margem adicional significativa, para além de qualificar a imagem das respectivas marcas.





"Investing in wine tourism is a way for wineries to secure their future"

Felicity Carter. Editor-in-Chief. Wine Business International





O enoturismo posiciona-se como uma vertente importante da actividade da indústria do vinho e contribui para criar valor através de três pilares complementares : a afirmação de uma oferta turística diferenciada, o reforço da geração de valor no sector da vinha e do vinho e o fortalecimento de um motor de desenvolvimento económico e de ordenamento do território. Visa estimular as exportações de vinho português, contribuindo para o aumento da competitividade das empresas nacionais no mercado global. Em 2018 vieram a Portugal 2,5 milhões de turistas atraídos pelo enoturismo (mais 300 mil do que em 2016), sendo que 80% dos que nos visitam afirmaram que a nossa gastronomia e os nossos vinhos os farão voltar. Se Portugal acompanhar a evolução verificada noutras regiões do mundo, é previsível que nos próximos anos os turistas enófilos aumentem os seus consumos nos centros de enoturismo nacionais em cerca de 20%.





O constante desenvolvimento do turismo na última década fomentou a criação de oportunidades especiais para um visitante cada vez mais exigente. Neste panorama, o enoturismo estabeleceu-se como um produto extremamente rentável a curto e a médio prazo, tal como confirmado por quase 80% das empresas consultadas para o estudo de viabilidade do negócio do vinho recentemente realizado pela Great Wine Capitals. A oferta excede a procura, pelo que o futuro deste sector será marcado por novas estratégias de marketing e pela criação de produtos inovadores de enoturismo com um forte carácter cultural, que realcem os valores das regiões vitícolas e vitivinícolas. A FINE, Exposição Internacional de Enoturismo, será uma oportunidade ímpar para partilhar experiências, num ambiente de negócios estimulante, com o objectivo de desenvolver e alavancar oportunidades de negócio em torno do vinho.





Porquê expor na FINE?





- A FINE ajudará a expandir o volume de negócios das empresas no sector do enoturismo, oferecendo-lhes a oportunidade de interagir com compradores e líderes de opinião internacionais.





- Será uma excelente oportunidade para internacionalizar a oferta de enoturismo.





- "Be FINE" oferece formação. Melhora a promoção turística e a experiência do visitante : promoção on-line, degustações guiadas para turistas, novas experiências na empresa.





Perfil do expositor





Empresas de vinho e Paisagens Vinícolas são os dois principais segmentos que darão vida à área de exposição FINE, aberta a empresas regionais, nacionais e internacionais voltadas para o enoturismo : grupos empresariais e associações, rotas de vinhos, denominações de origem, sector MICE, agências de viagens, etc.





Perfil do visitante





Direccionado para profissionais nacionais e internacionais da indústria do enoturismo, FINE será um excelente ponto de encontro para o sector e uma oportunidade única para enfrentar os desafios mais imediatos.





- Operadores turísticos e agências de viagens

- Gerentes de destino

- Guias turísticos

- Convention Bureaus e Organizadores Profissionais de Congressos

- Portais de vendas on-line

- Boutiques de vinho

- Motivadores de vendas





Experiência de 360 graus

FINE #WineTourismExpo será o único evento internacional focado exclusivamente no enoturismo, uma jornada com uma série de actividades ligadas às principais regiões vitivinícolas e forte ênfase em networking e especialização.





Transferência de conhecimento





No enoturismo, o investimento não é tudo. Ensinar e partilhar experiências é outra necessidade do sector. "Be FINE" servirá como um espaço de formação para profissionais de turismo de vinhos. Ao longo de três sessões de duas horas, os seguintes tópicos serão abordados :





- Marketing de experiências de enoturismo.

- Marketing online (SEO / SEM).



- Como tornar-se visível na Internet. - Diferenciação - Uma história de sucesso. - 10 dicas para melhorar a experiência do visitante e fazer com que ele volte. - Provas de vinho adaptadas para turistas. - Como envolver os diferentes segmentos etários, dentro de cada grupo.



Mais informações em https://feriavalladolid.com/events/fine-winetourismexpo/

Já estão confirmados diversos expositores portugueses : Turismo do Centro, Viniportugal, com uma Embaixada de produtores vitivinícolas, Turismo do Porto e Norte e várias CVR´s.