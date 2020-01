O objetivo deste programa de aceleração é a criação de empresas com uma base robusta através do fornecimento das ferramentas, metodologias e apoio one-on-one às start-us numa fase muito inicial.





Recorde-se que o Founder Institute Lisboa faz parte de uma rede mundial de aceleradores de start-ups. O programa foi criado em 2009, em Silicon Valley, Estados Unidos, pelo empreendedor Adeo Ressi e por Jonathan Greechan e, até agora, já ajudou a lançar mais 3 mil empresas, em seis continentes. Atualmente, o Founder Institute está presente em mais de 200 cidades, entre as quais Lisboa.





Projetos





Datadev, fundada por Celso Bispo - uma Plataforma digital que ajuda as empresas a contratar cientistas de dados e os monitora para assegurar a entrega de trabalhos de alta qualidade.





Leanmat - fundada por João Pestana - um marketplace online de materiais de construção, que ajuda as pequenas e médias construtoras a poupar tempo e dinheiro através da digitalização e automação do processo de compra de materiais.



Pynkiwi, fundada por Jennifer Monimambo - uma plataforma web e mobile com o objetivo de facilitar o planeamento e a organização de viagens em grupo. Com Pynkiwi encontrar voos, hotéis, restaurantes, actividades, etc, que satisfazem o grupo de viajantes é muito mais fácil e eficaz.



RevArt, fundada por Alex Dipalo - uma plataforma digital que ajuda artistas emergentes na promoção, valorização e venda das suas obras de arte através a compradores e apaixonados por arte.



Seatbite, fundada por Cândido Pimentel - uma marca que está a desenvolver uma aplicação cujo objectivo é facilitar os seus consumidores a adquirirem comida, bebidas e produtos merchandise em estádios e venues sem que os mesmos saiam dos seus respectivos lugares.





The Glamping Store, fundada por Ronnie Smith - um marketplace digital internacional, que ajuda as empresas a encontrar, escolher e personalizar as melhores estruturas e acessórios para os seus projetos de glamping, através de modelos 3D modificáveis online.





Founder Institute é o principal acelerador de startups early-stage do mundo. Para empreendedores ambiciosos, em estágio inicial, à altura do desafio, o programa passo-a-passo e compreensivo de Silicon Valley do Founder Institute, fornece a estrutura, o suporte de mentores e uma rede global de empreendedores imprescindível para começar uma empresa duradoura. O Founder Institute é o único programa do gênero que se concentra em pessoas e não em ideias, aceita empreendedores com trabalho a tempo-inteiro e partilha de uma forma equitativa o valor gerado por todos os participantes. Líderes de várias das startups que mais crescem no mundo frequentaram o nosso programa para fazer a transição de funcionário para empresário, testar as suas ideias de startups, formar uma equipe, obter seus primeiros clientes, levantar fundos e muito mais. Com sede em Silicon Valley e com capítulos em mais 180 cidades e 60 países, a missão do Founder Institute é "Globalizar Silicon Valley" e capacitar empreendedores talentosos e motivados para construir empresas que criarão um milhão de novos empregos. Foi fundado em 2009 por Adeo Ressi e Jonathan Greechan. É operado de Palo Alto, Califórnia.

Sandro Batista, diretor do FI em Portugal, lembra que "Foram 14 semanas de muito trabalho, extremamente exigentes e desafiantes", lembrou Sandro Batista, um dos diretores do Founder Institute Lisboa. O programa começou em outubro do ano passado e funcionou através de várias sessões presenciais focando cada uma delas num tópico que permite aos fundadores trabalharem efetivamente nas suas empresas e não apenas em modelos teóricos.