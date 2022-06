Franchising Atrian Business Partners em Open Day

CRIE A SUA PRÓPRIA EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. PARTICIPE GRATUITAMENTE NO OPENDAY DIGITAL E CONHEÇA O FRANCHISING





No dia 30 de Junho às 18h00, a Atrian irá realizar um evento Open Day sobre o Franchising Atrian Business Partners, com o objetivo de dar a conhecer a marca, o conceito do negócio e o modelo de franchising.





O evento decorrerá via webinar com a participação de vários oradores que irão apresentar as diferentes temáticas associadas ao modelo de Franchising Atrian Business Partners. Na sessão serão partilhadas as vantagens do modelo, dando exemplos práticos aos empreendedores interessados em integrar a rede de parceiros.





A Atrian tem um know-how adquirido ao longo de mais de 18 anos no setor da indústria Alimentar, com uma elevada experiência na comercialização e distribuição de produtos da padaria, pastelaria, sobremesas e refeições ultracongeladas.





Este modelo de negócio diferencia-se pela particularidade de não serem necessários stocks e do nível de investimento ser reduzido. Conheça estas e outras vantagens do franchising Atrian, participando no nosso evento online.