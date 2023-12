GI Group Holding adquire o negócio europeu da empresa Kelly

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com conclusão prevista para o primeiro trimester 2024, a transação de 100 milhões € irá fortalecer os serviços de recrutamento da Gi Group Holding na Europa.





A Gi Group Holding anunciou hoje a celebração de um acordo para adquirir o negócio europeu da Kelly (Nasdaq: KELYA, KELYB), um líder mundial em soluções de talentos especializados, por um valor de até 130 milhões de euros. A transação - com uma contrapartida financeira de 100 milhões de euros e um valor adicional que pode chegar aos 30 milhões de euros - deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2024, sujeita às aprovações regulatórias necessárias para a conclusão do negócio.

Nos termos do acordo, a Kelly fará a transição da sua atividade de recrutamento na Europa, que fornece serviços de recrutamento a clientes em 14 países, dentro da sua estrutura de operações internacionais, para a Gi Group Holding.

Este acordo realça a forte trajetória de crescimento da Gi Group Holding como líder no setor global de recrutamento através de um ecossistema de RH que oferece um conjunto completo de soluções personalizadas através de sete marcas complementares presentes em mais de 30 países em todo o mundo. A transação destaca uma jornada contínua de crescimento, sendo esta a 51ª aquisição na história da empresa desde 1998.

"Hoje é um momento empolgante para a Gi Group Holding, pois estamos a avançar com a nossa ambição de crescer organicamente e através de aquisições estratégicas", comentou Stefano Colli-Lanzi, fundador e CEO da Gi Group Holding. "O negócio europeu de recrutamento da Kelly reforçará a nossa presença e recursos na Europa, permitindo-nos aumentar a escala e tirar partido da experiência da Kelly na região, ao mesmo tempo que nos mantemos fiéis ao nosso compromisso de contribuir para a evolução positiva do mercado de trabalho."