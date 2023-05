Global Gastro Guide é a nova plataforma para descobrir lugares e boa gastronomia

Global Gastro Guide , um novo guia gastronómico que acaba de ser lançado, convida os fãs de gastronomia a descobrir novos lugares para desfrutar de deliciosas iguarias com uma cerveja na melhor companhia. A plataforma foi criada com o intuito de explorar lugares por todo o mundo que juntam cozinha de excelência com uma experiência social garantida, fazendo de cada encontro em frente à mesa ou num bar um sucesso.

Diferentes anfitriões locais irão visitar espaços emblemáticos em várias partes do mundo e relatarão as suas experiências e sensações no Global Gastro Guide. Para isso, os autores foram cuidadosamente escolhidos pelos seus conhecimentos gastronómicos, pela sua capacidade de detetar ícones e tendências e pelo seu estilo minucioso. Através das suas viagens pelo país irão mostrar no guia uma variedade de bares e restaurantes que pode conhecer e sugestões para todos os gostos e preferências.

Portugal é o primeiro país presente no Global Gastro Guide.



As diferentes influências da cozinha portuguesa, maioritariamente mediterrânea, a variedade de conceitos culinários usados na hotelaria, a ligação ao turismo e a um público que vive intensamente o lazer gastronómico fizeram com que fosse o escolhido para ser o primeiro país protagonista deste guia.

Para descobrir os melhores locais em Portugal para desfrutar da oferta gastronómica, a plataforma conta com o apoio de João Miguel Simões, comunicador digital, apaixonado por gastronomia, por viagens e por lifestyle, com vasta experiência em jornalismo e cujas redes sociais se encontram repletas de experiências e sugestões de todo o mundo. O autor percorreu referências importantes e novos locais portugueses de restauração por todo o país.

Com o objetivo de melhorar a experiência de pesquisa no guia, a plataforma tem uma ferramenta de geolocalização que permite aos visitantes explorar as diferentes áreas onde se destacam os bares e restaurantes selecionados. Adicionalmente, pode ainda, encontrar conteúdos editoriais escritos por especialistas para cada um dos restaurantes, artigos temáticos e publicações sobre pratos excecionais.

A plataforma terá disponível uma conta Instagram onde serão partilhados diariamente conteúdos audiovisuais educativos e informativos sobre receitas, restaurantes parceiros e criações dos autores. Através deste canal, os clientes poderão interagir de forma mais direta e próxima com o guia.

Parceiros de qualidade





A iniciativa conta com o apoio de patrocinadores importantes no panorama gastronómico internacional. É o exemplo do Basque Culinary Center, um dos principais centros de formação culinária a nível global, caracterizado pela sua vocação inovadora e uma referência em novas tendências e técnicas.

Entre eles também se encontram, Mahou, marca de cerveja espanhola; Cervezas San Miguel, uma família cervejeira com órgãos internacionais; Cervezas Alhambra, uma empresa cervejeira natural de Granada; e Solán de Cabras, a água mineral natural de referência da Mahou San Miguel; fazem parte deste projeto, que continua a expandir o seu número de colaboradores.

"Trata-se de projeto idealizado para aproximar as pessoas de diferentes lugares à nossa marca. Sendo a cozinha portuguesa reconhecida internacionalmente, Portugal é o par perfeito para arrancar com este guia que junta diferentes gastronomias com as cervejas do nosso grupo que tem como intuito a partilha de momentos que resultam em experiências.", afirma Henrique Ferreira, Country Manager em Portugal de Mahou San Miguel.

O Global Gastro Guide não só permite ao público em geral descobrir espaços gastronómicos recomendados por especialistas, como irá incorporar progressivamente vídeos no site e no seu canal Instagram, para que os fãs possam melhorar os seus pratos e surpreender quem mais gostam nas suas casas.