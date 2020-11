GoContact vence novamente o prémio Gold nos APCC Best Awards 2020

A GoContact foi distinguida na categoria de Melhor Tecnologia com o prémio Gold, na entrega anual dos APCC Best Awards, este ano num formato 100% online.

Os prémios APCC Best Awards são de extrema relevância no setor dos contact centers, distinguem as organizações que mais se destacam, pela implementação e adoção de Boas Práticas Organizacionais na atividade de Contact Centers, em Portugal.

Para a GoContact, uma solução nativa cloud Contact Center as a Service, com soluções integradas de omnicanalidade e inteligência artificial, receber este prémio significa o reconhecimento e valorização da nossa atividade junto do setor, fruto do trabalho de equipa e da grande satisfação dos nossos clientes como melhor tecnologia ao serviço das pessoas.

Durante a cerimónia da entrega de prémios, Rui Marques, CEO da GoContact, destacou que: ‘’...quem esteve na linha da frente foram os agentes ... acho que a tecnologia contribuiu certamente, mas as pessoas estão em primeiro lugar! Quero dar os parabéns à nossa equipa que, mesmo na adversidade das circunstâncias, continua a prestar um serviço de valor.’’.

A entrega de prémios APCC Best Awards foi realizada no dia 12 de novembro, no culminar da 16ª Conferência Internacional APCC, que se realizou nos dias anteriores, 10 e 11 de novembro, num formato online, e na qual a GoContact também esteve presente.