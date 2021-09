Grupo Ageas Portugal nomeia novo Chief Commercial Officer

Gustavo Barreto integra Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal.





Gustavo Barreto assume o cargo de Chief Commercial Officer da Ageas Portugal, integrando a Comissão Executiva das sociedades que compõem o Grupo Ageas Portugal: Ageas Portugal Holdings, Ageas Seguros, Ageas Vida, Ocidental Seguros e Médis.

O anterior Diretor de Distribuição e Marketing da Ageas Seguros iniciou a sua carreira profissional há 29 anos, em Portugal, após formação académica em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. A sua formação inclui o Programa Avançado de Gestão, pela Insead, em Fontainebleau. Com experiência profissional em seguradoras, desempenhou diferentes funções, desde Estratégia e Inovação, Business Intelligence e Marketing e Distribuição, em diversos canais de venda (Mediadores, Corretores, Banca, Parcerias, Affinities), e em várias marcas (Império Bonança, Médis, Ocidental e Ageas Seguros). Assumiu ainda funções internacionalmente, como Business Analyst na Eureko, bv na Holanda, e entre 2012 e 2014, enquanto Diretor Regional de Marketing e Oferta, na Ageas Continental Europe, na Bélgica.

"É com muita honra que assumo este cargo, num ano especialmente desafiante para o Grupo e para o País, que vai exigir de nós uma forte capacidade de implementação, de agilidade e de eficiência, num momento em que caminhamos para um modelo híbrido phygital, isto é, baseado numa rede de distribuição de serviços física e digital. Por isso, é fundamental incrementar ainda mais o investimento em tecnologias emergentes, para ampliar a capacidade de angariação e de retenção de Clientes", refere Gustavo Barreto.

SOBRE O GRUPO AGEAS PORTUGAL

Fundada em 1824, a Ageas é um grupo segurador internacional com sede em Bruxelas e presente em 14 países da Europa e da Ásia. A operar em Portugal, desde 2005, a Ageas aposta no país como um dos principais mercados, onde se pretende desenvolver, através de parcerias fortes e contribuindo para o desenvolvimento do país e da sociedade através da Fundação Ageas e ajudando os Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra riscos e imprevistos, para que possam viver o presente e o futuro com a máxima segurança e serenidade. A missão do Grupo Ageas Portugal é proporcionar uma experiência emocional e relevante na vida das pessoas, sendo um parceiro de referência nos seguros e o melhor local de trabalho para pessoas empreendedoras. Para isso, contamos com 1.281 Colaboradores e 2.722 Mediadores para prestar um serviço de excelência aos cerca de 1.7 milhões de Clientes das várias marcas comerciais: Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo. Com o objetivo de diversificar o negócio e estar próximo dos seus Clientes, o Grupo Ageas Portugal vai para além dos seguros, disponibilizando uma oferta alargada de serviços através da Clínica Médis, Kleya, Go Far, Ageas Repara e Mundo Ageas. Para mais informações pode visitar o website, https://www.grupoageas.pt/ , ou seguir a página de Linkedin, https://www.linkedin.com/company/grupo-ageas-portugal/ ou Instagram, https://www.instagram.com/ageasgrupo/