Grupo Agris adquire Fitoplanta e entra na Produção

O Grupo Agris adquiriu a empresa Fitoplanta que se dedica à produção e comercialização de plantas hortícolas, criando desta forma a área de Produção no seu portefólio de negócios cada vez mais diversificado, potenciando o crescimento através de sinergias entre as suas diferentes marcas e empresas.

A Fitoplanta tem as suas instalações na zona Oeste e é uma referência pela qualidade dos seus produtos desenvolvidos com acompanhamento técnico de equipas especializadas e sistemas informatizados de rega, tratamento, adubação, controlo de temperatura e humidade.

Com a integração desta empresa, o Grupo Agris passou a ter 5 áreas de negócios: Retalho, Distribuição, Produção, Tecnologia e Imobiliário; continuando a investir na sua estratégia de expansão e diversificação de negócios, mantendo a sua estrutura empresarial com raízes portuguesas e capital 100% nacional. Algumas das suas marcas de referência são a Agriloja, as frutarias Ludite e a Xplor Solutions.