Grupo Agris adquire rede de frutarias Ludite

O Grupo Agris continua a investir fortemente na sua expansão, diversificação de negócios e portefólio de marcas com mais uma aquisição, desta vez através da compra da maioria do capital da Ludite, uma rede de lojas de proximidade de frutas e legumes com mais de 25 anos de história.





A aposta na Ludite alarga a umbrella em que o Grupo Agris tem investido para potenciar a sua presença no mercado nacional e fomentando cada vez mais a sua ligação à Terra e às Pessoas.





Atualmente, com 60 lojas localizadas na zona litoral a norte de Portugal continental e um volume de negócios de 15 milhões de euros, a Ludite e os seus 160 colaboradores garantem uma rigorosa seleção de frutas e legumes com a melhor qualidade e preço. Para isso, os acordos de parcerias com agricultores nacionais, alguns deles clientes do Grupo Agris através das suas mais variadas insígnias, possibilitam o acesso a uma rede de venda privilegiada para o escoamento da produção do nosso país.





O Grupo Agris é uma estrutura empresarial com raízes portuguesas e capital 100% nacional, que aposta no desenvolvimento de empresas que atuam em distintas áreas de negócio, tais como Retalho, Distribuição, Tecnologia e Imobiliário.





A diversificação do investimento para aumentar o portefólio, faz parte dos objetivos estratégicos deste grupo empresarial, que já conta com outras insígnias reconhecidas no mercado e associadas à agricultura como a Agriloja e a Agripro.