Grupo Agris aumenta benefícios dos seus colaboradores

O Grupo Agris tem apostado numa Política de Compensação & Benefícios com foco no reconhecimento e valorização dos seus Colaboradores. Por isso, em 2024 a atualização salarial nas empresas do grupo permitiu que a remuneração mensal crescesse em média 70€, num universo com mais de 600 colaboradores.

Segundo Daniela Bento, Diretora Corporativa de Gestão de Talento do Grupo Agris, "este esforço da Organização em implementar as estratégias de forma gradual e sustentável possibilitaram aumentos nos vencimentos base entre os 3,8% e 5,1%, bem como a subida do subsídio de refeição para os 9,60€, posicionando a Remuneração Mensal Mínima do Grupo nos 1.158€, contribuindo para a valorização do nosso employer branding".

No próximo ano, inicia-se a atribuição de dias extra de férias e será lançado um prémio mensal no valor de 25€ para premiar a ausência de absentismo em funções específicas, promovendo ainda mais a produtividade e o tempo em família num ambiente corporativo que aposta no teletrabalho e no horário flexível.

Atualmente, o Grupo Agris já tem em vigor nas suas empresas a atribuição do prémio anual de produtividade; a oferta do dia de aniversário do colaborador; a oferta do Kit Newborn para todos os bebés que nasçam no seio do Grupo; a entrega do Kit Welcome aos novos colaboradores; e o seguro de saúde.

"A Política de Compensação & Benefícios é fundamental para o Grupo Agris", acrescenta Daniela Bento, "é construída de forma gradual para que se atinjam resultados sólidos, sendo dinâmica e atenta às necessidades da conjuntura socioeconómica atual", focando-se em 3 pilares: Estabilidade e Segurança; Reconhecimento e Valorização; Dinamização de Parcerias e Iniciativas Internas.

A responsável pela área ainda refere que: "Pretendemos construir uma política de RH no âmbito de compensação e benefícios que seja flexível, desafiante e estimulante. Continuaremos a investir em fomentar medidas diferenciadoras, alinhadas com a estratégia do Grupo e com o contexto onde nos inserimos, acreditando que é um caminho que juntos faremos acontecer!".

Grupo Agris é uma estrutura empresarial com raízes portuguesas e capital 100% nacional, que aposta no desenvolvimento de empresas que atuam em distintas áreas de negócio, tais como Retalho, Distribuição, Tecnologia e Imobiliário.

A primeira empresa surgiu em 1985 e o grupo nasce em 1996 quando da criação do conceito Agriloja.

A expansão nacional, a performance e o volume de negócios, associados a uma estratégia de sustentabilidade e responsabilidade social, crescem através da implementação de lojas com conceitos inovadores e forte componente agrícola e de bem-estar animal. O sucesso está relacionado com a gestão integrada e com a paixão de todos os que contribuem para o sucesso do Grupo Agris.