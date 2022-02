Grupo ID Logistics cresceu 17% e superou os 1.900 milhões de euros em 2021

A ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível internacional, acaba de anunciar os seus resultados do quarto trimestre de 2021.





Desde a sua criação em 2001, a ID Logistics registou 20 anos consecutivos de crescimento e encerrou 2021 com receitas de 1.910,9 milhões de euros, com um crescimento de 17%, após um ano de 2020 que já tinha registado um bom nível de crescimento de 7.1%.





Em 2021, a ID Logistics iniciou 22 novas operações, um nível similar ao de 2020.





A cota da atividade de e-Commerce continua a crescer atingindo 28% em 2021, incluindo os 33% registados no quarto trimestre do ano.





No que diz respeito ao crescimento no quarto trimestre, a ID Logistics manteve um forte crescimento das receitas, atingindo 549,6 milhões de euros de faturação, o que representa um aumento de 21%, segundo o reportado, e de 18,8% numa base comparável. Este desempenho é ainda mais significativo se tivermos em consideração que a atividade no quarto trimestre de 2020 já tinha recuperado 12,0% face a 2019.





Em França, a ID Logistics acelerou o ritmo com um aumento de 7,8% na receita, alcançando 208,1 milhões de euros no último trimestre.





A nível internacional, o crescimento continuou no quarto trimestre de 2021 a um ritmo sustentado, com um aumento das receitas de 30,8% até aos 341,5 milhões de euros. Ajustado pela consolidação da GVT no Benelux em dezembro de 2021 e um efeito monetário favorável, as atividades internacionais cresceram 26,9%.

Relativamente a novos contratos, o Grupo ganhou ou colocou em marcha os seguintes novos contratos durante o quarto trimestre de 2021:





A Bosch reforçou a sua colaboração com o grupo ID Logistics ao confiar-lhe a gestão do seu stock de produtos elétricos em França. O armazém de 46.000 m² situado no sul de Paris albergará 46.000 referências para os pedidos das lojas e do e-Commerce.

Em Espanha, a ID Logistics alargou a sua colaboração com a Campofrío, empresa espanhola líder na indústria alimentar, com um novo centro logístico que estará em funcionamento em 2023. Situado em Burgos, o novo armazém estará equipado com as últimas tecnologias do setor e será um centro de referência em termos de sustentabilidade.

No Brasil, a Heineken selecionou a ID Logistics para gerir um armazém no estado de Minas Gerais a partir de abril de 2022.

Quanto a perspetivas, a ID Logistics está bem posicionada para continuar com a sua expansão 2022, mantendo-se atenta aos desafios da crise de Covid-19. Os primeiros meses de 2022 terão também foco na integração da GVT no Benelux e da Colisweb em França, empresas adquiridas no final de 2021. Por último, a ID Logistics continua atenta às oportunidades de crescimento externo, principalmente nos Estados Unidos.