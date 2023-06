Hearts & Science é a nova agência do Omnicom Media Group

Hearts & Science é a terceira e mais recente agência de meios do Omnicom Media Group a entrar no mercado nacional. Na apresentação oficial realizada esta semana, a diretora Mariana Lorena indicou que vão usar a data e a emoção para potenciar a atração entre as marcas e o consumidor.





A entrada da agência em Portugal foi impulsionada pela integração da JLR (antiga Jaguar Land Rover) como cliente a nível global, em todos os mercados onde a Hearts & Science está presente. Essa conquista acabou por acelerar aquilo que já estava a ser pensado, ou seja, a abertura da agência no mercado português. Atualmente, a Hearts & Science conta com 38 escritórios em 27 países e mais de 1600 colaboradores em todo o mundo.





A Hearts & Science é a única agência do Omnicom Media Group nascida com a geração Alpha, ou seja, na geração da Big Data, das Tecnologias Inteligentes e do Consumidor 5.0. Como tal, "todo o seu ADN, todo o seu propósito foi e é pensado, desenvolvido, para dar resposta aos desafios que se colocam ao nível do Marketing e da Comunicação e que advêm destas inovações / transformações", refere Mariana Lorena. "O objetivo é tirar o maior e melhor proveito da Big Data e das Tecnologia Inteligente para recodificar a media, dar-lhe mais escala, potenciar o seu alcance e a sua relevância para criar relações de maior proximidade entre marca e consumidor", acrescenta.





Em Portugal, para além da conta global da JLR, a Hearts & Science conta já com a Costa Verde e a Urgo como clientes.





Chegar com eficácia às novas gerações com ferramentas cada vez mais sofisticadas, que respondem ao propósito das marcas, de forma ágil e flexível, é a proposta desta nova agência de meios que pode contar com recursos e especialização do Omnicom Media Group.