Henkel apresenta novos e ambiciosos objetivos de sustentabilidade

Sob o mote "Impacto Transformativo para o bem das gerações futuras", a empresa apresenta um novo Plano de Objetivos de Sustentabilidade 2030+





A nova estratégia engloba três dimensões: Planeta Regenerativo, Comunidades Prósperas e Parceiro de Confiança. Os principais objetivos chave são: ser uma empresa 100% positiva para o clima em 2030; ter 100% das embalagens concebidas para serem recicláveis ou reutilizáveis em 2025; alcançar a igualdade de género a todos os níveis de responsabilidade em 2025.

A Henkel apresenta a sua nova estratégia de sustentabilidade baseada no propósito empresarial da organização: ser "Pioneers at heart for the good of generations", ou seja, ser pioneiros em inovação e sustentabilidade para o bem das gerações futuras. A empresa transmite assim, a sua ambição em inovar, abrir novos caminhos e trabalhar para desenvolver soluções inovadoras para alcançar um desenvolvimento sustentável do planeta no futuro.

O novo plano estratégico da Henkel enfatiza três pilares chave: um planeta regenerativo, comunidades prósperas e ser um parceiro de confiança. O novo plano baseia-se nos três eixos principais que a comunidade de investimento internacional utiliza para medir o impacto e a sustentabilidade dos seus investimentos: ambiental, social e de governação (ESG).

"Com estes novos objetivos, queremos impulsionar ativamente a transformação para uma economia e sociedade sustentáveis, ajudar a proteger e regenerar a natureza, contribuir para a criação de comunidades fortes e reforçar a confiança dos nossos grupos de interesse", explica Elisenda Ballester, Diretora de Comunicação Corporativa da Henkel Ibérica.

Em linha com este plano, a dimensão do Planeta Regenerativo inclui medidas para mitigar as alterações climáticas, alcançar uma economia circular funcional e proteger a natureza e a biodiversidade. Entre os objetivos mais ambiciosos nesta área está a intenção da empresa de tornar as suas operações positivas para o clima até 2030, ou seja, 10 anos antes da sua estratégia anterior e 20 anos antes do estabelecido no Acordo de Paris. A empresa também pretende fazer um uso circular dos recursos hídricos e dos resíduos nas suas operações até 2030. E até 2025, 100% das embalagens dos produtos serão recicláveis ou reutilizáveis. No final de 2021, a empresa já tinha conseguido atingir 86% das suas embalagens; mas há marcas que vão mais longe e já têm embalagens feitas de materiais reciclados, de que são exemplo as últimas inovações sustentáveis da Bref e Syoss. Assim, a Bref tem uma gama Pronature cuja embalagem é feita de plástico e cartão 100% reciclado, e os frascos de shampoo e condicionador Syoss, são feitos de plástico 100% reciclado. Uma das últimas inovações em termos de embalagem foi liderada pela Pritt: a marca substituiu a embalagem de blister de plástico por uma feita de 90% de papel reciclado.

A dimensão das Comunidades Prósperas baseia-se na promoção da igualdade de oportunidades, reforçando a diversidade e o bem-estar das comunidades em que opera. Entre os objetivos mais importantes identificados pela Henkel a este respeito, está o de alcançar a igualdade de género nos cargos de gestão até 2025. A nível local, a Henkel Ibérica também está muito perto de alcançar este objetivo da igualdade de género em cargos de gestão até 2025, sendo que 39% da equipa da Henkel Ibérica são mulheres, e em cargos de gestão a percentagem de mulheres já ultrapassa os 44%.

A Henkel também quer ser um Parceiro de Confiança, através de uma cultura corporativa baseada nos valores e numa sólida experiência científica e tecnológica para combinar tanto desempenho como integridade. A Henkel integra, assim, a sustentabilidade no seu portfólio de produtos e processos empresariais, e é uma das empresas do sector e do DAX alemão com o maior legado de transparência, com a publicação de mais de 30 edições do seu Relatório de Sustentabilidade. Um dos objetivos estabelecidos nesta dimensão é conseguir alcançar um abastecimento 100% responsável juntamente com os seus parceiros ao longo de toda a cadeia de valor.