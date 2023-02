Henkel doa 1 milhão de euros para assistência na Turquia e Síria

Ajuda de emergência para áreas afetadas pelo sismo na Turquia e na Síria.





Com grande consternação, a Henkel tem acompanhado as notícias da catástrofe do sismo na Turquia e na Síria, que custou a vida de milhares de pessoas. A ajuda é urgente. Assim, a Henkel determinou um pacote de ajuda de emergência de 1 milhão de euros, em colaboração com a Fundação Fritz Henkel Stiftung. Inclui doações em bens necessários com urgência, doações de produtos e ajuda financeira, atribuídos a organizações de ajuda internacionalmente ativas, como Aktion Deutschland Hilft, I.S.A.R International Search and Rescue e International Red Cross. Na terça-feira, dia 7 de fevereiro, a empresa tinha anunciado um pacote inicial de ajuda de 100.000 euros, que foi agora acrescido de mais 900.000 euros face à dimensão da catástrofe.

"Estamos profundamente chocados com o terrível desastre na Turquia e na Síria. Os nossos pensamentos estão com os milhares de vítimas, suas famílias e amigos. Agora é importante que nós, como comunidade internacional, forneçamos assistência não burocrática para que as forças de emergência no terreno possam ser equipadas com os recursos necessários", afirma Carsten Knobel, CEO da Henkel.

Adicionalmente, estão previstas campanhas de doação de colaboradores em alguns países.