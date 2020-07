Hilton Vilamoura: Um Mundo de experiências à sua espera

O Hilton Vilamoura, há quatro anos consecutivos considerado o Melhor Resort de Portugal, proporciona experiências únicas para os seus hóspedes.

Situado no triângulo dourado algarvio, o Resort leva-nos a uma viagem de tranquilidade e paz por quatro hectares de jardins, piscinas, spa, cascatas e lagos, os quartos e apartamentos são amplos e com vista piscina e golfe. Para atividade física existe um ginásio ao ar livre com vista para as cascatas e um circuito para caminhadas e jogging no centro de Vilamoura, a apenas dois minutos do Hilton.

As crianças têm um espaço muito especial, o "Paradise Island" com 3200m2, inspirado na história de Robinson Crusoe, onde podem viver aventuras divertidas sempre com a monitorização de profissionais de excelência.

Moscada, Aquarela, Bella Barca (Marina de Vilamoura) e My.Almar ( Praia da Falésia) são os quatro restaurantes, com cartas assinadas pelo Chef Executivo André Simões, que nos levam a uma viagem ao melhor da gastronomia local e internacional. Para quem preferir fazer as refeições no quarto, existe um novo serviço com o menu "Food to Go".

Na Praia da Falésia, a maior de Vilamoura, a apenas cinco minutos do Hilton, existe uma concessão exclusiva para os hóspedes, com transfer de hora a hora, que se repete à noite para um jantar no Bella Barca ou para um simples passeio pela Melhor Marina da Europa.

Além de todas as atividades e experiências dentro do Resort, o Hilton Vilamoura disponibiliza ainda mais experiências ao ar livre, workshops de cozinha saudável, yoga no jardim, passeios e caminhadas para conhecer história e histórias do Algarve desconhecido.

O Hilton Vilamoura tem um Mundo à sua espera!

https://www.hiltonhotels.com/pt_BR/portugal/hilton-vilamoura-as-cascatas-golf-resort-and-spa/

Reservas: Vilamoura_reservations@hilton.com ou 289 304 000