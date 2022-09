ID Logistics atinge 1,181 milhões de euros no primeiro semestre de 2022

A multinacional de logística melhorou todas as métricas financeiras no primeiro semestre de 2022.





A ID Logistics, (ISIN: FR0010929125, Mnémo: IDL) um dos líderes europeus em logística de contrato, anuncia os seus resultados semestrais de 2022 com um crescimento de receitas na ordem dos 32.2% para 1,181 mil milhões de euros e um lucro operacional subjacente de 42.3 milhões de euros, um crescimento de 52.7%.



Eric Hémar, Chairman e CEO da ID Logistics, refere: «Assim como nos semestres anteriores, a ID Logistics voltou a registar um forte crescimento em todas as suas métricas financeiras. O bom desempenho comercial e financeiro que alcançámos no primeiro semestre de 2022 é resultado do nosso crescimento orgânico, capacidade de apoiar os nossos clientes e relevância das nossas três recentes aquisições. Num contexto exigente, a ID Logistics está bem posicionada para procurar um crescimento lucrativo no segundo semestre de 2022».





MAIS UM SEMESTRE DE CRESCIMENTO SUSTENTADO DE RECEITAS EM +32,2%

A ID Logistics terminou o primeiro semestre de 2022 com receitas de 1180.6 milhões de euros, um crescimento de 32,2%.

Esse desempenho inclui os efeitos de âmbito decorrentes da aquisição da GVT no Benelux, Colisweb em França e Kane Logistics nos Estados Unidos, além de um efeito cambial favorável ao longo do semestre. Excluindo esses itens, o crescimento do negócio continua forte com receitas semestrais com um crescimento de 15,3% numa base "igual-para-igual".

Em França, a ID Logistics registou um aumento de 12,3% nas receitas para 422,9 milhões de euros no primeiro semestre do ano. Excluindo o efeito da consolidação da Colisweb, adquirida em janeiro de 2022, o crescimento foi de +6,1% no primeiro semestre de 2022 em comparação com o primeiro semestre de 2021, que já era de +9,5%.





Nos outros países, as receitas aumentaram significativamente, +46,7% no primeiro semestre de 2022, para 757,7 milhões de euros. Isso inclui as receitas da GVT, adquirida no Benelux em dezembro de 2021, e da Kane Logistics, adquirida nos Estados Unidos em março de 2022. Excluindo os efeitos positivos da consolidação e do câmbio durante o primeiro semestre do ano, o crescimento mantém-se forte com um aumento de +21,9% numa base "igual-para-igual".

RESULTADO OPERACIONAL SUBJACENTE CRESCE 52,7% PARA 42.3 MILHÕES DE EUROS

O Grupo continuou a melhorar a sua rentabilidade operacional, com o lucro operacional subjacente a crescer 52,7% para 42.3 milhões de euros, face aos 27.7 milhões de euros registados no primeiro semestre de 2021, representando uma margem operacional subjacente de 3,6%, um aumento de 50 pontos base:

Em França, o lucro operacional subjacente continuou a crescer, atingindo os 16.9 milhões de euros no primeiro semestre de 2022. Melhorou 40 pontos base graças ao bom aumento de produtividade dos projetos iniciados em 2021 e ao efeito acrescido da integração da Colisweb.



Nos outros países, o lucro operacional subjacente aumentou acentuadamente para 25.4 milhões de euros no primeiro semestre de 2022, face aos 14.2 milhões de euros registados no primeiro semestre de 2021. Aumentou 70 pontos base para 3,4% graças à contribuição das aquisições (6 meses para a GVT e desde abril de 2022 para a Kane Logistics) e ao bom aumento de produtividade dos projetos iniciados em 2021.

PARTICIPAÇÃO DO GRUPO NO LUCRO LÍQUIDO AUMENTOU 41,9% PARA 18.3 MILHÕES DE EUROS

O lucro líquido do primeiro semestre de 2022 inclui custos relacionados à aquisição de 2.2 milhões de euros em despesas não correntes e um aumento nas despesas financeiras de 4.7 milhões de euros relacionadas com o financiamento de aquisições recentes e investimentos operacionais feitos para iniciar novos armazéns.





No geral, a participação do Grupo no lucro líquido do primeiro semestre de 2022 foi de 18.3 milhões de euros, representando um crescimento de 41,9% em relação ao primeiro semestre de 2021.

BOA GERAÇÃO DE CASH OPERACIONAL

Os investimentos operacionais, principalmente relacionados com o lançamento de novos armazéns, diminuíram para 23.3 milhões de euros no primeiro semestre de 2022, em comparação com os 41.0 milhões de euros registados no primeiro semestre de 2021, devido ao efeito pós-Covid. Esta diminuição compensou a ligeira erosão dos recursos de capital de giro e, no final, o cash flow operacional foi de 111.0 milhões de euros, um aumento de 54,2% face ao período homólogo de 2021.

MANTER A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO APÓS AQUISIÇÕES

Após a aquisição da GVT no Benelux em dezembro de 2021, a ID Logistics finalizou durante o primeiro semestre de 2022 as aquisições da Colisweb em França e da Kane Logistics nos Estados Unidos por um total de 247.7 milhões de euros, pagos em dinheiro, incluindo os custos de aquisição. Paralelamente, o Grupo refinanciou parte da sua dívida com um novo empréstimo sindicado de 400 milhões de euros e um empréstimo rotativo de 65 milhões de euros, que ainda não foi utilizado. Após estas operações, a dívida financeira líquida excluindo IFRS 16 ascende a 354.5 milhões de euros, um nível sob controlo de 2,4x o EBITDA subjacente pré IFRS16 (3,1x pós IFRS16).

PERSPETIVAS



Na sequência de um primeiro semestre de 2022 dinâmico e com a força dos bons desempenhos comerciais e financeiros registados, a ID Logistics pretende manter o seu ritmo de desenvolvimento e mantém-se focada no aumento da produtividade dos projetos recentes e no controlo de start-ups em 2022. O Grupo é cauteloso com a evolução da situação macroeconómica e está atento às necessidades dos seus clientes.

Agora que a integração das recentes aquisições foi concluída, a ID Logistics está focada nas oportunidades de desenvolvimento vinculadas a essas novas sinergias.





Por fim, a ID Logistics relembra que as suas atividades tradicionalmente beneficiam de uma rentabilidade mais favorável no segundo semestre do ano.