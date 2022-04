ID Logistics cresce 23,7% no 1º trimestre de 2022 alcançando 539 milhões de euros

A ID Logistics, um dos líderes europeus em Contract logistics, acaba de anunciar os seus resultados do primeiro trimestre de 2022.

Eric Hémar, Presidente e CEO da ID Logistics, refere: "O primeiro trimestre de 2022 confirmou o grande crescimento do Grupo, tanto em França como nos mercados internacionais. Além de mantermos o nosso ritmo de vendas, estamos a finalizar a integração das duas aquisições efetuadas no final de 2021 e estamos a começar a integrar a Kane Logistics, adquirida no final de março de 2022".

A ID Logistics iniciou de forma positiva o ano de 2022, com um crescimento sustentado das suas vendas no primeiro trimestre, atingindo os 539 milhões de euros, um aumento de 23,7%. Em França, a ID Logistics registou um aumento de 12,9% nas receitas para 204,2 milhões de euros durante o trimestre passado. Este resultado inclui a consolidação da Colisweb. Ajustado para este efeito, o crescimento é de mais 7,9% durante o primeiro trimestre de 2022. A ID Logistics também está a beneficiar do efeito gerado pelos projetos iniciados desde 2021 e de um efeito positivo de preço e volume em projetos históricos.

Fora da França, o forte crescimento das receitas continuou no primeiro trimestre de 2022, atingindo 334,8 milhões de euros, um aumento de mais 31,3%. Este resultado inclui as vendas da GVT, empresa adquirida no final de 2021 no Benelux, e um efeito cambial, notadamente sobre o dólar norte-americano e o real brasileiro. Ajustado por esses valores, o crescimento mantém-se.





A ID Logistics apresentou quatro novas localizações no primeiro trimestre de 2022. O Grupo sublinha que não opera na Ucrânia e que as suas receitas na Rússia são inferiores a 1% das receitas totais. Novos investimentos neste país foram suspensos.

Relativamente a novos contratos, o Grupo ganhou ou iniciou os seguintes novos contratos durante o primeiro trimestre de 2022: em França, a ID Logistics volta a fazer parte do plano de otimização do Grupo Adeo com a abertura de um novo centro com 48.000 m² em Loudéac, Bretanha, partilhado pela Leroy Merlin e Weldom. Este projeto apoiará o crescimento da Weldom e da Leroy Merlin, promovendo sinergias entre as duas marcas. Nos Países Baixos, a ID Logistics iniciará uma primeira colaboração com a divisão de Componentes Eletrónicos do grupo japonês Omron. O centro, com mais de 13.000 m², localizado no sul do país, vai gerir 45.000 referências e será equipado com uma solução automatizada como o AutoStore Goods to Person, em parceria com a Swisslog.





Em Espanha, a ID Logistics iniciará o seu primeiro contrato com um líder mundial em moda, num centro de 15.000 m² em Barcelona.

No que diz respeito a perspetivas, a muito curto prazo, a prioridade da ID Logistics é finalizar a integração da aquisição da GVT no Benelux e Colisweb em França, ambas adquiridas no final de 2021. Nos Estados Unidos, a integração da Kane Logistics, cuja aquisição foi finalizada no final de março de 2022, será concluída antes do verão de 2022. Ao mesmo tempo, a ID Logistics pretende manter o bom desenvolvimento comercial e continua focada em aumentar a produtividade dos projetos mais recentes e a gestão das start-ups em 2022.